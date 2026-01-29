"الوطني الاتحادي" يلتقي رئيسة الجمعية الوطنية في أذربيجان على هامش الآسيوي بالبحرين

المنامة في 29 يناير/ وام/ التقى سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة المجلس في الجمعية البرلمانية الآسيوية، معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الجلسة السادسة عشرة للجمعية الآسيوية في مملكة البحرين.

وحضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي ضم سعادة كل من: الدكتورة نضال محمد الطنيجي نائب رئيس المجموعة، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وفاطمة علي المهيري، ومحمد عيسى الكشف.

وجرى خلال اللقاء تأكيد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقاتها وشراكتها الاستراتيجية مع جمهورية أذربيجان في مختلف المجالات الحيوية، ودعم جهود التنمية المستدامة، إضافة إلى حرص المجلس الوطني الاتحادي على توسيع علاقات التعاون البرلماني مع الجمعية الوطنية الأذربيجانية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الطاير أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لدعم مسارات العمل البرلماني المشترك، وتبادل الخبرات والممارسات البرلمانية، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.