الكويت ضيف شرف "ديهاد 2026"

دبي في 29 يناير/ وام/ أعلن معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026"، اختيار دولة الكويت الشقيقة ضيف شرف لدورته الـ 22 التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي .

يأتي ذلك امتثالاً للمبادرة الوطنية الهادفة إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت تحت شعار "الإمارات والكويت: أخوة إلى الأبد" التي تعكس عمق الروابط التاريخية والقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وبالتزامن مع الاحتفالات الوطنية بالعلاقات الإماراتية–الكويتية، التي تشهدها مختلف إمارات الدولة .

وتقام الدورة الـ 22 من "ديهاد" هذا العام تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني"، في تأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به ديهاد في استشراف مستقبل العمل الإنساني، ومواكبة التحولات العالمية، وتعزيز الابتكار في الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة.

وعلى مدار أكثر من عقدين، شكل معرض ومؤتمر "ديهاد" منصة دولية مؤثرة أسهمت في تحويل التحديات الإنسانية إلى فرص، وتعزيز الشراكات العالمية، وإلهام جيل جديد من القادة الإنسانيين، جامعاً تحت مظلته المنظمات الدولية، والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

ويؤكد اختيار دولة الكويت ضيف شرف هذه الدورة مكانتها الإنسانية الرائدة، وإسهاماتها المؤثرة في ميادين الإغاثة والعمل الخيري، إلى جانب ما يجمعها بدولة الإمارات من رؤية إنسانية مشتركة والتزام راسخ بخدمة الإنسان ودعم القضايا الإنسانية على المستوى العالمي، كما يعكس الترابط التاريخي بين البلدين وقيمهما الإنسانية المشتركة، إضافة إلى الجهود المستمرة والتعاون الطويل في مجال الإغاثة والتنمية والمبادرات الخيرية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز دورهما كشريك استراتيجي في دعم المجتمعات والمحتاجين حول العالم.

وتركز دورة معرض ومؤتمر "ديهاد" هذا العام على دوافع التغيير في العمل الإنساني، وطرق التكيف مع التحديات الحالية، وتعزيز مهارات القيادة، وإعادة تصميم أساليب العمل، لضمان مستقبل قوي وفعّال للعمل الإنساني في السنوات المقبلة.

ويجمع المعرض والمؤتمر نخبة من الشركاء من مختلف الجهات، بما في ذلك الهيئات الحكومية، والمنظمات الدولية وغير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ووسائل الإعلام، وشركات القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون، ودعم ابتكار الحلول، وصياغة مستقبل إنساني أكثر فاعلية وشمولاً.

وأكد سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة ورئيس "ديساب"، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، على أن مشاركة الكويت كضيف شرف "ديهاد 2026 "تعكس عمق الأخوة والتاريخ المشترك بين البلدين، وستسهم بشكل مباشر في تعزيز الحوار الإنساني، لافتاً إلى أن التضامن هو جوهر العمل الإنساني ، حيث تجسد مشاركة الكويت كضيف شرف هذه القيمة بوضوح، وتسهم في تعزيز الحوار الإنساني وتبادل الخبرات بين الكفاءات الإماراتية والكويتية والدولية.

وأضاف:"ديهاد ليس مجرد فعالية، بل منصة تحول الأفكار إلى أفعال، وتجمع القادة والممارسين والخبراء لبناء شراكات استراتيجية، وتعزيز الابتكار، وتقديم حلول عملية للتحديات الإنسانية المعقدة ، وتسلط مشاركة الكويت الضوء على إرثها الإنساني الريادي وتجاربها المتميزة في الإغاثة والعمل الخيري، مؤكدة رؤية مشتركة مع دولة الإمارات في خدمة الإنسان، ودعم القضايا الإنسانية عالمياً، وإلهام الأجيال القادمة لبناء مستقبل أكثر أملاً ".

وتجمع دورة "ديهاد 2026 " بين المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، والهيئات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والمانحين، والقطاع الخاص، وقادة العمل الإنساني، بهدف مناقشة التحديات الإنسانية الكبرى واستكشاف الحلول المبتكرة والمستدامة في مجالات الإغاثة والتنمية، مع التركيز على الابتكار، والتكنولوجيا الإنسانية، وتعزيز قدرات المجتمعات المستهدفة.

وينظم «ديهاد» سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض ، عضو في "اندكس القابضة" ، و بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودبي الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ما يعزز مكانته الدولية ويؤكد أهميته الاستراتيجية على خارطة العمل الإنساني العالمي.