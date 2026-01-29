النائب العام للاتحاد يستقبل سفير الهند

أبوظبي في 29 يناير/ وام/ استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات القانونية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتنمية آفاق التعاون المشترك.

ورحب النائب العام بالسفير، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله في الدولة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة.