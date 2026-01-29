"الوطني الاتحادي" يبحث التعاون البرلماني مع بوتان وروسيا وطاجيكستان وتايلاند

المنامة في 29 يناير/ وام/ بحث المجلس الوطني الاتحادي سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني مع كل من برلمان بوتان ومجلس الدوما الروسي، ومجلس النواب الطاجيكي، ومجلس الشيوخ التايلندي، وذلك على هامش المشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية التي عقدت في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة المجلس في الجمعية البرلمانية الآسيوية، كلا على حدة، معالي لونغتن دورجي رئيس الجمعية الوطنية في مملكة بوتان، وسعادة بيوتر تولستوي نائب رئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية، وسعادة شيرمحمد شوهيون النائب الأول لرئيس مجلس النواب في جمهورية طاجيكستان، وسعادة الدكتور كريانغكراي سريراك النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ في مملكة تايلاند.

حضر اللقاءات أعضاء المجموعة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من: الدكتورة نضال محمد الطنيجي نائب رئيس المجموعة، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وفاطمة علي المهيري، ومحمد عيسى الكشف.

وجرى خلال اللقاءات التأكيد على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة.

كما جرى بحث تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الصديقة، لاسيما في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم التنمية الشاملة والمستدامة.