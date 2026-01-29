" رئيس جمارك قطر" : مؤتمر التكنولوجيا والجمارك منصة تثري منظومة العمل الجمركي الخليجي

أبوظبي في 29 يناير / وام / أكد سعادة أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026 الذي تستضيفه الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، أن الحدث يشكل منصة جامعة للهيئات والمؤسسات الجمركية من دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم بما يسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين ويثري منظومة العمل الجمركي الخليجي .

وقال لوكالة أنباء الإمارات " وام "، إن المعرض الي تستضيفه دولة الامارات بتنظيم من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ من أهم المعارض في المنطقة حيث يجمع كل السلطات الجمركية والعارضين الذين يقدموا أبرز الحلول التقنية للجمارك التي من شأنها أن تسهم في تعزيز حركة التجارة العالمية .

وأشار إلى أن المؤتمر يبحث كذلك قضايا مهمة في العمل الجمركي ومن ابرزها المنظومة الرقمية في الجمارك التي تعتبر من أهم أولويات السلطات الجمركية في دول العالم بحكم التعقيد الذي حدث مؤخرا على سلاسل الإمداد والظروف الجيوسياسية المتغيرة والتطورات الإقليمية والدولية حيث أصبحت السلطات الجمركية أمام تحدي كبير في تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال في الدول.

وأضاف أن الشركات العارضة تقدم أفضل الحلول والأبتكارات من أجل تسهيل حركة التجارة والتحول الرقمي، متوجها بالشكر لدولة الإمارات على دعوتها الكريمة لدولة قطر للمشاركة في هذا الحدث العالمي.

وأوضح أننا حرصنا خلال مشاركتنا على تسليط الضوء على الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك 2024-2030 التي تقوم على رؤية واضحة "جمارك آمنة وذكية – ريادة إقليمية – تنافسية عالمية"، ورسالة محورها "تقديم خدمات جمركية مبتكرة وذكية ذات ميزة تنافسية تحقق متطلبات التنمية المستدامة من خلال تعزيز الأمن الوطني، وحماية المجتمع المحلي، وتسهيل حركة التجارة المشروعة، ورفد خزينة الدولة بالإيرادات، وجمع البيانات التجارية".