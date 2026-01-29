مطار الفجيرة الدولي يحتفي بأسبوع العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت

الفجيرة في 29 يناير/ وام/شارك مطار الفجيرة الدولي بأسبوع الاحتفالات بالعلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، تحت شعار «الإمارات والكويت.. أخوة للأبد» .

ونفذ المطار بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للطيران مبادرة تمثلت في إنتاج فيديو تم تصويره داخل مرافق المطار، يروي قصة طالبة كويتية تستعد لرحلتها الجوية، في مشاهد عكست روح الأخوة والفخر والاعتزاز بالعلاقات الإماراتية-الكويتية.

وقال سعادة الكابتن إسماعيل البلوشي، مدير عام مطار الفجيرة الدولي:"العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة علاقات راسخة ومتجذرة، تقوم على الأخوة الصادقة والتعاون المشترك ويحرص المطار على المشاركة في مثل هذه المناسبات الوطنية التي تعكس القيم الإنسانية والوطنية، وتعزز جسور التواصل بين الشعوب ".

وأضاف أن المطار يسعى أن يكون منصة وطنية وإنسانية تربط الشعوب والثقافات، وتعكس رسالة دولة الإمارات القائمة على التآخي والتعاون والانفتاح، موضحا أن مطار الفجيرة الدولي من خلال هذه المبادرة يؤكد التزامه بدوره المجتمعي والوطني، وحرصه على دعم المبادرات التي تعزز العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة .