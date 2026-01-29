34 ورشة تفاعلية تطلقها "هيئة الثقافة "في دبي خلال فبراير

دبي في 29 يناير /وام/ تعتزم هيئة الثقافة والفنون في دبي عبر مبادرتها مدارس الحياة إطلاق أكثر من 34 ورشة تفاعلية خلال شهر فبراير المقبل تهدف إلى تنمية المهارات الحياتية والثقافية بما ينسجم مع استراتيجية جودة الحياة في دبي.

وتتضمن أجندة المبادرة فرصا متنوعة لاستكشاف الخط العربي والتعرف إلى الأدب العربي وتطوير المهارات الموسيقية واللغوية إلى جانب تنمية المهارات الحياتية .

وتستضيف مكتبة الراشدية ورشة العلماء الصغار في عالم الاكتشاف التي تتيح للأطفال خوض تجارب علمية تفاعلية تعزز روح الابتكار والثقة بالنفس والعمل الجماعي.