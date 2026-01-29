نادي الفجيرة العلمي يختتم بطولة "الجراند سوموبوت" في نسختها الثالثة

الفجيرة في 29 يناير /وام/ اختتم نادي الفجيرة العلمي، اليوم، منافسات النسخة الثالثة من بطولة "الجراند سوموبوت"، التي أُقيمت في مركز مول الفجيرة، بمشاركة واسعة من الفرق المدرسية، وحضور مميز من الجمهور وممثلي الجهات الحكومية .

وشهدت البطولة تأهل الفرق المشاركة إلى النهائيات، حيث قُدمت عروض تنافسية قوية، أسفرت عن فوز فريق أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية بالمركز الأول، فيما حل فريق مدرسة أم المؤمنين في المركز الثاني، وجاء فريق مدرسة الإمارات الخاصة في المركز الثالث.

وتوج سعادة الدكتور سيف المعيلي، مدير النادي، الفرق الفائزة، مشيدًا بالمستوى الفني والروح الرياضية التي تحلت بها الفرق المشاركة، والتي سادت المنافسات طوال فترة البطولة.

وأكد المعيلي أن تنظيم البطولة يأتي ضمن جهود النادي في دعم الطلبة الموهوبين، وتنمية مهاراتهم في مجالات البرمجة والروبوتات، وتعزيز ثقافة الابتكار واستثمار التقنيات الحديثة في إيجاد حلول ذكية تخدم المستقبل، بما يواكب التطورات المتسارعة في التكنولوجيا.