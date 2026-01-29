المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي يعزز مسيرة الأخوة والتكامل الإعلامي

دبي في 29 يناير/وام/ استضافت دبي المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي الذي شكّل منصة لتسليط الضوء على مسيرة التعاون المشترك في المجالين الإعلامي والثقافي، في أجواء أخوية تعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، حيث أكد المشاركون أن العلاقات الإماراتية الكويتية تمضي بثبات نحو آفاق أوسع من التكامل والشراكة القائمة على المحبة والاحترام المتبادل.

وأكد مشاركون وإعلاميون وصناع محتوى من دولة الكويت، أن المنتدى جسد بصورة عميقة متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين وعكس روح المحبة والتقارب التاريخي القائم بينهما منذ عقود مشيرين إلى أن هذه العلاقة المتجذرة تشكل نموذجا فريدا في التعاون والتكامل الإعلامي والثقافي.

وأعربت الإعلامية وصانعة المحتوى صمود عبد العزيز الحسن عن شكرها لدولة الإمارات على حفاوة الاستقبال والتنظيم مؤكدة أن ما شهدته خلال المنتدى يعكس مستوى متقدما من الأخوة الحقيقية بين البلدين، وقالت إن العلاقة بين الإمارات والكويت قائمة على المحبة والنسب والتاريخ المشترك وإن ما يجمع الشعبين يتجاوز الأطر الرسمية إلى روابط إنسانية عميقة

وعبرت رائدة الأعمال مي الدوراء عن سعادتها بالمشاركة في أسبوع حافل بالفعاليات واللقاءات، مؤكدة أن الأجواء التي لمستها تعكس مستوى جديدا من التقارب والتفاعل الإيجابي وأشارت إلى أن الاستماع إلى تجارب الإعلاميين والرواد الذين عاشوا في الكويت خلال عقود سابقة شكّل تجربة مؤثرة تعكس عمق الذاكرة المشتركة بين البلدين.

بدوره أكد الإعلامي حمد قلم أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات مشيرا إلى أن تجارب الطلبة الإماراتيين الذين درسوا في الكويت خلال ثمانينات القرن الماضي كان لها أثر كبير في تشكيل مسيرة الإعلام الإماراتي الحديث، وأضاف أن التبادل الأكاديمي والثقافي بين البلدين أسهم في صناعة رواد إعلاميين وكرّس مفهوم الشراكة المستدامة.

وأشادت الإعلامية رغد العنزي بتنظيم المنتدى في متحف المستقبل معتبرة أن هذه المبادرات تؤكد استمرارية العلاقة التاريخية بين البلدين وحرصهما على الاستثمار في الإنسان والإعلام والثقافة.

كما عبّر عدد من صناع المحتوى والشباب الكويتيين عن فخرهم بالمشاركة في المنتدى مؤكدين أن ما شاهدوه من قصص موثقة ومواد أرشيفية أضاء جوانب غير معروفة من تاريخ العلاقات التعليمية والإعلامية بين البلدين بما يعزز الوعي المشترك لدى الأجيال الجديدة.

وأكدت الطالبة أريان صالح أن دراستها في دولة الإمارات تعكس ثقتها بالمؤسسات التعليمية الإماراتية وشعورها بالانتماء مشيرة إلى أن المنتدى عزز لديها الإحساس بالأخوة الحقيقية بين الشعبين الشقيقين.