"الوطني الاتحادي" يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البريطانية الإماراتية

أبوظبي في 29 يناير/ وام/ بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم،مع سعادة السير أوليفر داودن رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البريطانية الإماراتية، عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين في المملكة المتحدة والوفد المرافق، علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.

حضر اللقاء سعادة كل من سارة محمد فلكناز، وأحمد مير هاشم خوري، وحميد أحمد الطاير أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك وتنسيق الرؤى وتوحيد الجهود ودعم القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وتطرق الجانبان إلى أهمية دور لجنة الصداقة البرلمانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ممثلة بمجالسها البرلمانية، في توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما في مختلف المجالات، وأكدا أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين الدول، وفي المساهمة في بحث القضايا محل الاهتمام المشترك، لا سيما التي تتعلق بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأكد معالي الدكتور النعيمي أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات متجذرة وشراكة استراتيجية وتنسيق متكامل تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، بما في ذلك التنسيق والتشاور على مستوى العلاقات البرلمانية، فضلا عن التطور المتنامي في العديد من العلاقات مثل الطاقة والبيئة والتعليم والسياحة.