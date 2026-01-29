مؤتمر"التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية"" يناقش معايير وفوائد "جواز سفر المنتج"

أبوظبي في 29 يناير /وام/ سلطت جلسة "سلاسل الإمداد المستدامة المعتمدة على البيانات"، والتي انعقدت ضمن أعمال "مؤتمر التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026" بأبوظبي، الضوء على ابتكار جديد يُعرف باسم "جواز سفر المنتج"، الذي يهدف إلى تسهيل حركة البضائع عبر الحدود من خلال تقديم حلول رقمية متكاملة لإدارة المخاطر وتحقيق الامتثال المبكر، بما يعكس التحول الكبير نحو التجارة الرقمية الذكية.

وتحدث الدكتور لارس كارلسون، المدير العالمي لاستشارات التجارة والجمارك في شركة ميرسك الدنماركية، خلال الجلسة عن مفهوم "جواز سفر المنتج"، موضحًا أنه يشبه جواز السفر للأفراد لكنه مخصص للشركات والبضائع، ويشمل سجل امتثال كامل، وحالة قانونية، وتصاريح يمكن استخدامها لعبور الحدود بسلاسة.

وأوضح كارلسون أن هذا الابتكار جاء استجابة للتغيرات الكبيرة في إدارة الحدود واللوائح، التي أصبحت تشمل سلسلة الإمداد وقيمتها الكاملة، ويتوافق "جواز سفر المنتج" مع معايير الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، مثل تعديل الكربون على الحدود، ولائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات، ولوائح العمل القسري وعمالة الأطفال، إلى جانب عشر لوائح أخرى قيد التنفيذ عالميًا.

وأشار إلى أن الأنظمة التقليدية المعتمدة على المعاملات الورقية، والتي تتطلب أكثر من 40 مستندًا، لم تعد كافية، مؤكّدًا أن البيانات أصبحت العملة الجديدة للتجارة الدولية واللغة الجديدة للجمارك، حيث تقوم ميرسك بجمع البيانات من المصدر عبر سلسلة الإمداد والتحقق منها وإدارتها، كما أطلقت ممرات تجارة رقمية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقة في الشبكات والمنتجات.

وأكد إيفان سميث، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Altana الأمريكية المتخصصة في إدارة سلاسل القيمة العالمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، أن نظام "جواز سفر المنتج" يتيح التحقق المسبق من الامتثال قبل وصول البضائع أو حتى قبل بدء التصنيع، مع ربط المستوردين والموردين ومقدمي الخدمات اللوجستية والسلطات الجمركية ضمن شبكة قائمة على سلسلة القيمة.

وأشار إلى أن التصريح الجمركي التقليدي أصبح مجرد إشارة إلى معرف المنتج، حيث يتم اتخاذ قرار الامتثال مسبقًا، وقد تم تجربة النظام عمليًا في الولايات المتحدة مع شركة L.L. Bean، التي مكّنها جواز سفر المنتج من تجنب احتجاز الشحنات والتحقق المبكر من الامتثال لجميع عمليات الإنتاج.

وأكد أن البيانات تُجمع طوعًا من المصدر عبر سلسلة الإمداد بأكملها، وأحيانًا حتى مع المنافسين، لتشمل بيانات الكيانات والشبكات والمنتجات والبيانات الجمركية وحركة البضائع، وتُحدّث بشكل مستمر، مما يتيح إدارة المخاطر والامتثال قبل وصول البضائع بأسابيع ويعزز التنسيق بين الجهات المختلفة.

وأشار إلى أن هذا النموذج قائم وفعّال حاليًا، ويتم تطويره بالتعاون مع الشركاء وفق معايير مثل نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية، مع إمكانية توسيع استخدامه مستقبلًا لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر القادم لمنظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا سيعرض رؤية أوسع لجواز سفر المنتج لجميع الراغبين في استخدامه.