ستيب دبي 2026 يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لاقتصاد الذكاء الاصطناعي

دبي في 29 يناير/وام/يستضيف مهرجان ستيب دبي 2026 ما يقارب مئة ألف ساعة من العروض التقديمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي بما يشمل الرؤى المرتبطة بالأعمال والحوارات المتخصصة والمعارف التطبيقية وذلك بوصفه الحدث الرائد في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة في المنطقة، ويقام يومي 11 و12 فبراير المقبل في مدينة دبي للإنترنت بالشراكة الاستراتيجية مع المدينة التابعة لمجموعة تيكوم.

وتتزامن النسخة الرابعة عشرة من المهرجان مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 بما يعكس رؤية دولة الإمارات طويلة الأمد لترسيخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار في الذكاء الاصطناعي واستقطاب المواهب ودمج التقنيات المتقدمة في صميم الاقتصاد المستقبلي.

ويعد ستيب دبي منصة سنوية محورية في منظومة الابتكار الإقليمي، حيث يجمع في دورته الجديدة المؤسسين والمستثمرين والشركات الناشئة والشركات الكبرى والجهات الحكومية وشركاء المنظومة لتبادل المعرفة وبناء الشراكات واستكشاف الفرص المستقبلية في مشهد التكنولوجيا وريادة الأعمال وتشكل نسخة عام 2026 محطة متقدمة مع تقديم برنامج مصمم بالكامل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بما يدعم أولويات الدولة في التنويع الاقتصادي وريادة الأعمال.

ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من ثمانية آلاف مشارك من بينهم ما يزيد على أربعمئة شركة ناشئة وأكثر من مئة شركة إضافة إلى متحدثين من مختلف أنحاء العالم حيث يركز البرنامج على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل قطاعات الأعمال والتمويل والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية ويوفر فرصا للتواصل مع مجتمع استثماري نشط يمثل أكثر من اثني عشر مليار دولار من رأس المال القابل للاستثمار.

ويستعرض المهرجان قصص نجاح رواد الأعمال المحتضنين ضمن منظومة مجموعة تيكوم بما في ذلك حاضنة الأعمال in5 إلى جانب مشاركة مساحات العمل المشتركة DQuarters للمرة الأولى كشريك منظومة عمل بما يعزز بيئة الابتكار في دبي.

وأكد عمار المالك النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أن المهرجان يسهم في دفع نمو الاقتصاد الرقمي المستدام واستقطاب العقول المبدعة مشيرا إلى التزام المدينة بدعم الابتكار القائم على التكنولوجيا بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويواصل ستيب دبي 2026 ترسيخ دوره منصة عالمية لتحويل الطموحات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أثر اقتصادي ملموس ونماذج أعمال قابلة للتوسع عالميا انطلاقا من دبي.