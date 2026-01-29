653 شركة استقطبتها "دبي الجنوب"خلال 2025

دبي في 29 يناير/ وام/ استقطبت دبي الجنوب في 2025 / 653 شركة ليرتفع عدد الشركات العاملة إلى أكثر من 4,200 شركة، فيما سجّلت نسبة احتفاظ بلغت 90% من الشركات القائمة، في مؤشر واضح على استدامة النمو.

كما شهدت الرخص التجارية الجديدة نمواً لافتاً بنسبة 65% مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يعكس توسّع النشاط الاقتصادي وتنوّع القطاعات ضمن منظومة دبي الجنوب.

وعلى صعيد القطاع العقاري، أكملت شركة دبي الجنوب للعقارات خلال 2025 تسليم مشروع "النبض الشاطئ" الذي يضم 800 وحدة سكنية، في خطوة تعزّز المعروض السكني في المنطقة.

وبالنظر إلى عام 2026، من المقرر تسليم نحو 1,300 وحدة سكنية ضمن مشاريع "خليج الجنوب" و"ساوث ليفينج".

كما شهد العام الماضي إطلاق عدد من المشاريع السكنية، من بينها "حياة" و"بوابات الشاطئ" و"ساوث سكوير"، والتي حققت إقبالاً قوياً ووصلت إلى مرحلة البيع الكامل، ما يعكس الطلب المتنامي على المجتمعات المتكاملة في دبي الجنوب.

كما كشفت دبي الجنوب للعقارات عن "خليج الجنوب مول" أول وجهة تسوّق وترفيه في المنطقة السكنيّة، بمساحة 200 ألف قدم مربعة، لتكون إضافة نوعية توفّر تجارب تجمع بين التسوق والمطاعم والرفاهيّة.

وواصلت المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب أداءها القوي خلال 2025، مع افتتاح مرافق رئيسية لعدد من الشركات العالمية، من بينها "إكسبيديترز"، ومركز فورد لتوزيع قطع الغيار، ومركز الابتكار التابع لـ "دي إتش إل".

كما شهد العام توقيع اتفاقيات إستراتيجية مع شركات عالمية مثل "دي إتش إل" و"يو بي إس"، دعماً لتوسّع عملياتها عبر مرافق متطورة تلبي متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت دبي الجنوب مرافق متعددة المستخدمين، توفر بنية تحتية مرنة ومواقع إستراتيجية تدعم النمو والتوسّع.

في المقابل، واصلت "إي.زي.دبي"، المنطقة المخصّصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، دورها في دعم منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة والمنطقة، بالتوازي مع نمو السوق الإماراتي للتجارة الإلكترونية ليصل إلى 32.3 مليار درهم في عام 2024 وفقاً لأحدث تقرير صادر عن "إي.زي.دبي".

وعلى صعيد آخر، شهد مشروع محمد بن راشد للطيران عاماً حافلاً بالإنجازات، مع توقيع اتفاقيات إستراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية، من بينها مجموعة "أفيا سوليوشنز" أكبر مزوّد عالمي لخدمات الطائرات والطواقم والصيانة والتأمين، و"أثيريون أيروسبيس"، وUUDS، ومجموعة طارق الفطيم، والبرج القابضة.

كما شهد العام افتتاح مرافق جديدة لشركات مثل "ساتيس" و"تيم أيروسبيس" و"RH Aero"، إلى جانب إعلان "جي إي أيروسبيس" عن وضع حجر الأساس لمنشأة مخصصة لخدمات الصيانة والدعم الفني للطائرات ضمن المشروع.

ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الطيران، أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران عن إطلاق مرافق جديدة، من أبرزها "مجمّع خدمات صيانة الطائرات" و"بوليفارد الطيران الخاص"، وهي وجهة متطورة تهدف إلى استقطاب أبرز شركات الطيران العالمية وعلامات التجزئة الفاخرة.

وأكّد نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب أن نتائج عام 2025 تعكس قوة المنظومة المتكاملة التي تتميّز بها دبي الجنوب، والتزام الشركة بدعم نمو قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات.

وأوضح أن استقطاب شركات عالمية جديدة، إلى جانب الحفاظ على معدلات مرتفعة من استقرار الشركات العاملة، يعكس مستوى الثقة الذي تحظى به دبي الجنوب كوجهة إستراتيجية للأعمال.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً متواصلاً على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتمكين نمو مستدام، للمساهمة في دعم رؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد والطيران.