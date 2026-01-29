اتفاقية بـ 2.7 مليار درهم لتطوير وجهة راقية في مدينة الزورا بعجمان

عجمان في 29 يناير/ وام/ وقّعت شركة الزورا للتطوير العقاري، المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير العالمية، اتفاقية استحواذ على قطعة أرض مع شركة سمانا للتطوير العقاري، وذلك لتطوير وجهة ساحلية راقية ومتعددة الاستخدامات على الواجهة المائية في مدينة الزورا بقيمة 2.7 مليار درهم.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة الزورا للتطوير العقاري، من قبل الدكتور ناصر الشمّاع، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوليدير العالمية، وعمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي بانضمام شركة سمانا للتطوير العقاري إلى مدينة الزورا، مؤكدا أن المشروع الساحلي يسهم في توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المستثمرين والراغبين في السكن، ويعكس التزام الزورا بتطوير بيئات سكنية راقية تقوم على تحقيق التوازن بين التصميم العمراني المبتكر والطبيعة. كما يجسّد المشروع رؤية مشتركة مع شركة سمانا لتطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين الفخامة والعملية، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية.

ويتضمن المشروع الجديد أكثر من 2,000 وحدة سكنية ويقع على قطعة أرض مميزة على الواجهة البحرية في قلب مرسى الزورا 1، تمتد على مساحة 576,908 قدم مربعة، في موقع يتميّز بطبيعته الخلابة وإطلالاته على المرسى، وقربه المباشر من محمية أشجار القرم الطبيعية.

ويعكس هذا الموقع الإستراتيجي رؤية مدينة الزورا كوجهة تركّز على الطبيعة، وتجمع بين أنماط الحياة العصرية والحفاظ على البيئة.

ومن المقرر أن تبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للبيع في المشروع نحو 1.43 مليون قدم مربعة، منها 65,000 قدم مربعة مخصصة للمساحات التجارية، ليُطوَّر كمجتمع ساحلي متكامل ومتعدد الاستخدامات يضم شققاً، ووحدات سكنية ذات علامات تجارية وخدمات فندقية، إلى جانب تاون هاوس وفلل، إضافة إلى مجموعة مختارة من المساحات التجارية.

وسيستفيد سكان المشروع من منظومة حياة متكاملة تشمل وصولاً مباشراً إلى نادي الزورا للغولف واليخوت، وملعب غولف للبطولات، ومسار مخصّص للمشي وركوب الدراجات يمتد على طول 10 كيلومترات، ضمن بيئة متكاملة تعزّز أنماط الحياة الصحية، والأنشطة الخارجية.

كما يستند المشروع إلى البنية التحتية المتقدمة لمدينة الزورا، وما تتميز به من مساحات خضراء شاسعة، وتخطيط عمراني يركّز على سهولة التنقّل، والخصوصية، وجودة الحياة.

وقال الدكتور ناصر الشمّاع إن مسيرة سوليدير العالمية تستند على شراكات قوية وسجل حافل في تطوير مشاريع بارزة مع تركيز استثنائي على الجودة، ويؤكد التزام مدينة الزورا بالعمل مع شركاء رائدين لخلق قيمة طويلة الأمد وتطوير مشاريع مميزة تعزز مكانة مدينة الزورا وجاذبيتها كوجهة ساحلية رائدة.

من جانبه أعرب عمران فاروق عن سعادته توقيع هذه الاتفاقية مع الزورا في مرحلة مفصلية يشهد فيها سوق عجمان العقاري نمواً لافتاً، مع ارتفاع حجم التصرفات العقارية بنسبة 37% خلال العام الماضي. ومع تطوّر تفضيلات المشترين، يتيح هذا المشروع تقديم مفهوم خاص للحياة بأسلوب المنتجعات، مع مسابح خاصة ومرافق للرفاهية ضمن بيئة توفر وصولاً مباشراً إلى ملعب غولف للبطولات ومناطق طبيعية محمية من أشجار القرم. ومن خلال الجمع بين الابتكار في التصميم والطابع الهادئ لمدينة الزورا، نقدّم قيمة مميزة للمستثمرين الباحثين عن أسلوب حياة متكامل، وصحي، وخصوصية عالية".

وتدخل شركة سمانا للتطوير العقاري إلى مدينة الزورا مدعومة بزخم قوي في السوق، بعدما حلّت في المرتبة الخامسة بين أكثر المطوّرين مبيعاً للمشاريع على الخارطة في دبي خلال عام 2025، بإجمالي مبيعات بلغ 7.1 مليار درهم، ومحفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 17 مليار درهم.

ويعزّز هذا السجل القوي، إلى جانب المكانة الراسخة لمدينة الزورا كإحدى أبرز الوجهات الساحلية في دولة الإمارات، الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد للمشروع.

وسيتم تطوير المشروع وفق مبادئ تصميم متقدمة وممارسات بناء مستدامة، بما ينسجم مع المحفظة العقارية الراقية للزورا، والتي تشمل مشروع غولف إستيتس المكتمل، ومنتجع زويا الصحّي، ومنتجعات شاطئ الزورا التي تضم منتجع فورسيزونز. وتشكل هذه المشاريع مجتمعة نموذجاً متكاملاً لوجهة عصرية ترتكز على الطبيعة، والرفاهية، ونمط الحياة الساحلي الراقي.