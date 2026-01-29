جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تفتح باب التقديم لبرنامج الزمالة البحثية

أبوظبي في 29 يناير/ وام / أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن فتح باب التقديم لبرنامج الزمالة البحثية للدراسة ما بعد الدكتوراة، ابتداء من مطلع فبراير وحتى 31 مارس المقبل.

يهدف البرنامج إلى تطوير المهارات البحثية وزيادة الإنتاج البحثي وتجويده في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك من خلال تعزيز النشر العلمي الرصين باسم الجامعة، واستقبال الباحثين العالميين لأغراض تبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تعزيز الشراكات والعلاقات مع الجهات المحلية والدولية الأكاديمية والبحثية، ونشر الوعي بالأولويات البحثية لدولة الإمارات بشكل عام وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بصورة خاصة، إضافة إلى الاستثمار في الخبرات الفريدة والقدرات العلمية الفذة.

ونوهت الجامعة إلى أنه يُطلب من الباحثين الراغبين في الحصول على الزمالة البحثية لدراسات ما بعد الدكتوراة توفير الوثائق اللازمة التي تثبت حصولهم على درجة الدكتوراة من جامعة مرموقة، ويتعين عليهم إظهار القدرة على النشر العلمي والأثر في التخصص، والاستعداد الكافي للمساهمة في إثراء مجتمع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الفكري وتطويره، وذلك عن طريق تبادل الأفكار مع الزملاء من أعضاء هيئة التدريس ومع طلبة الدراسات العليا، إلى جانب إظهار المتقدمين لحصيلة إنجازاتهم العلمية المتميزة وخطة مشاريعهم البحثية المستقبلية، شريطة أن تكون المشاريع المقدمة مرتبطة ببرامج الجامعة وتسهم في تحقيق رؤيتها. وأشارت الجامعة إلى أن شروط التقديم لبرنامج الزمالة متوفرة على موقع الجامعة الالكتروني.

وأكدت سعادة الدكتورة نجلاء محمد النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية، أن برنامج الزمالة البحثية يأتي ضمن خطط الجامعة وإستراتيجيتها لدعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي في الدولة من خلال طرح برامج بحثية وأكاديمية في مختلف العلوم الإنسانية، كما يجسد سعي الجامعة الحثيث للتوسع في برامج دراسات ما بعد الدكتوراة لتشمل مساقات علمية حيوية تمكن الطلاب من امتلاك ناصية الإبداع والتفكير والقدرة على المبادرة وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والمادي.

وقالت إن البرنامج يهدف إلى خلق بيئة بحثية نشطة في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مشيرة إلى أن الزمالة تمنح الباحثين المتميزين من حملة شهادات الدكتوراة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية فرصة مشاركة نتائج أبحاثهم مع المجتمع العلمي وخدمة جهود البحث في مجالات العلوم الإنسانية.