فتح باب الترشح لجوائز القمة الشرطية العالمية بنسختها الخامسة

دبي في29 يناير/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز القمة الشرطية العالمية، عن فتح باب الترشح لجوائزها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، والتي تنعقد في الفترة الممتدة بين 23 و 25 يونيو القادم في مركز دبي التجاري العالمي.

وتحتفي الجوائز بالخبراء والمختصّين وقادة الشرطة وكافة العاملين في وكالات إنفاذ القانون والمجالات ذات العلاقة، الذين يكرّسون حياتهم من أجل الحفاظ على سلامة المجتمعات وأمنها، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير العالمية رغم التحدّيات.

وأضافت اللجنة المنظمة لجوائز القمة، فئة "جائزة قائد المستقبل"، ليبلغ بذلك إجمالي فئات الجوائز، 13 فئة، وهم التميز في مجال التحقيق الجنائي، والتميّز في السلامة على الطرق، والتميّز لأصحاب الهمم، وأفضل موظفة في مجال إنفاذ القانون، وأفضل فكرة ابتكاريّة في المجال الشرطي والأمني، والتميّز في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتميّز في مجال مكافحة المخدرات، والتميّز في خدمة العملاء في المجال الشرطي، وأفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، وأفضل تطبيق شرطي، وأفضل مساهمة مجتمعية في المجال الشرطي، والابتكار للشركات الناشئة.

وتستهدف الفئة الجديدة "جائزة قائد المستقبل"، الاحتفاء بالقيادات الشرطية الواعدة من أصحاب الرؤى المستقبلية والقدرات الإبداعية؛ وتأتي الإضافة في إطار التزام القمّة بتكريم الجهود المبذولة في الابتكار والريادة والتميّز المؤسسي والفردي في قطاع إنفاذ القانون على المستوى الدولي.

ويُعدّ حفل توزيع جوائز القمة الشرطية العالمية إحدى أبرز فعاليات القمة، التي تجمع نخبة من قادة وأفراد وكالات إنفاذ القانون والخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات المتسارعة التي تواجه القطاع الأمني، وتستشرف الحلول المستقبلية الكفيلة بتعزيز أمن المجتمعات.

وتتضمن القمة، التي تحمل هذا العام شعار "نتواصل لنُحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً"، جلسات حوارية وورش عمل ومعرض متخصص، وتطرح نقاشات حول أبرز القضايا المرتبطة بالشرطة الحديثة، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتعزيز التعاون العابر للحدود؛ وتُعدُّ القمة منصّة عالميّة لتبادل المعرفة وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم تطوير منظومات إنفاذ القانون ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة.

وقال النقيب مروان عبدالله الملا، رئيس قسم التميز الإداري، في الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي، ورئيس فريق جوائز القمة: "تعكس جوائز القمة الشرطية العالمية التزام شرطة دبي وشركائها بتعزيز ثقافة التميّز والابتكار في العمل الشرطي، وتوفير منصّة دولية لتقدير الجهود الاستثنائية التي تُسهم في حماية المجتمعات وتطوير منظومات الأمن".

وفتحت اللجنة المنظمة باب الترشح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة الشرطية العالمية، على أن يُغلق باب استقبال المشاركات في الأول من مايو المقبل. وستُعلن القائمة القصيرة للمرشحين في 12 يونيو، يليها الإعلان النهائي في 19 يونيو، فيما سيتم تكريم الفائزين بالجوائز الثلاث عشرة خلال حفل رسمي يُقام في 25 يونيو المقبل بحضور كبار الضباط والقادة وعدد من المسؤولين في قطاع إنفاذ القانون.

وتضم لجنة تحكيم الجوائز نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين المتخصصين في العلوم الشرطية.