صقر غباش يستقبل مساعد رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية

أبوظبي في 29 يناير/ وام/ استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي سهير العلي، مساعد رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الشقيقة ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط ، على هامش مشاركة وفد الأردن في أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورو متوسطية.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بمعالي سهير العلي، والوفد المرافق لها، مثمنا تلبية الدعوة والمشاركة في اعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات، مما يؤكد على حرص مجلس الاعيان على التواصل مع المجلس الوطني الاتحادي والعمل الجاد على تعزيز علاقات البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سعادة كل من مضحية المنهالي ، وآمنه العديدي عضوتا المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد غباش اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها التاريخية مع المملكة الأردنية الهاشمية التي تقوم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا العادلة، مشيرا إلى الحرص المشترك على تعزيز هذه العلاقات والبناء عليها بمختلف المجالات،و إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات البرلمانية، والاستفادة من التجربة الرائدة لدى المجلسين في مجال الاختصاص التشريعي.

ومن جهتها أكدت معالي سهير العلي، متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين القائمة على أسس ثابتة وراسخة وعلى الاحترام المتبادل، و أن القيادة الرشيدة في البلدين تحرص على تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

وقالت معاليها أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، معربة عن شكرها لحسن التنظيم والضيافة الاستثنائية، مؤكده أن هذه التجمعات لا تمثل مجرد لقاءات رسمية، بل فرصة لخلق شراكات دائمة، وتعزيز الثقة، وإجراء حوار مفتوح بيننا وبين مؤسساتنا.

كما أشادت باستضافة المجلس الوطني الاتحادي لأعمال المؤتمر، والحرص بشكل دائم على دعم الحوار البرلماني البناء حول قضايا المرأة، مشيرة إلى أن التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة تمثل نموذجا رائدا على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدة في هذا الصدد بالقرار المهم الذي اتخذته دولة الإمارات برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة، والذي يعكس إيمانا راسخا بدور المرأة كشريك أساسي في صنع القرار والتنمية المستدامة.