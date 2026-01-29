سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع عقد رعاية بين "إكسبوجر" وبنك الاستثمار

الشارقة في 29 يناير/ وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر اليوم الخميس، توقيع عقد رعاية بين المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" وبنك الاستثمار .

وتبلغ قيمة الشراكة مليون درهم يخصص منها 500 ألف درهم لرعاية المهرجان، و500 ألف درهم لشراء صور العارضين، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، في منطقة الجادة.

وقع عقد الرعاية كل من: طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وإدريس محمد الرفيع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار.

وبحسب الاتفاق سيقوم بنك الاستثمار برعاية مهرجان "إكسبوجر" ويسمى راعياً رسمياً للمهرجان مقابل مبلغ 500 ألف درهم، وسيحصل البنك على الامتيازات الإعلانية في موقع المهرجان، واستخدام شعاراته في منشورات منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، إضافة إلى إبراز هوية البنك في المواد الترويجية والإعلامية المصاحبة للمهرجان، وحضور اسمه وشعاره في الفعاليات والأنشطة الرئيسة، بما يعزز من حضوره المؤسسي ويُسهم في دعم نجاح مهرجان "إكسبوجر" وترسيخ مكانته كمنصة ثقافية وإعلامية رائدة على المستويين المحلي والدولي.

ووفقاً لعقد الرعاية بين الطرفين سيقوم بنك الاستثمار بدعم المصورين المشاركين في المهرجان من خلال شراء الصور المعروضة بقيمة 500 ألف درهم، بما يسهم في تحفيز المصورين ودعم إبداعاتهم الفنية، وتشجيع الحركة الفنية في مجال التصوير الفوتوغرافي، إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي لبنك الاستثمار في رعاية المواهب والطاقات الإبداعية، وترسيخ الشراكة الثقافية بين القطاعين المالي والإبداعي.

وسيحظى بنك الاستثمار من خلال عقد الرعاية على فرصة للتواصل مع ضيوف المهرجان من كبار الشخصيات ووفود مؤثرين وخبراء في التصوير، إضافة إلى بناء شراكات إستراتيجية وتعزيز شبكة علاقاته المهنية، وتسليط الضوء على خدماته ومبادراته أمام جمهور واسع من الزوار والمهتمين، بما يرسخ مكانته كمؤسسة مصرفية داعمة للثقافة والإبداع، ومساهمة في إنجاح الفعاليات النوعية التي تحتضنها إمارة الشارقة.