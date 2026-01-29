مؤتمر " منظمة الجمارك العالمية " يستعرض أحدث الإبتكارات والمبادرات لتطوير العمل الجمركي

أبوظبي في 29 يناير / وام /استعرض مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2026 في يومه الثاني أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تسهم في تطوير العمل الجمركي وتعزيز أمن وسلاسة المنافذ.

واستعرضت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المركبة الذكية لتفتيش المسافرين والتي تمثل نموذجا جمركيا مبتكرا يدعم عمليات التفتيش والأمن ويسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي في المنافذ البرية والبحرية.

وتدعم المركبة فرق التفتيش الجمركي في أوقات الذروة والحالات الطارئة وتوفر حلولا مرنة لفتح وتشغيل المنافذ حيث زُوّدت بأحدث التقنيات الذكية في التعرف على المسافرين وفحص الأمتعة والطرود.

وقال عبدالسلام محمد الشامسي من إدارة التفتيش الجمركي الأمني (K9) في الهيئة لوكالة انباء الإمارات " وام "، إن المركبة الذكية تضم كاميرات متطورة لتسجيل أرقام المركبات والتعرف على بصمة الوجه إلى جانب 8 أجهزة تفتيش متقدمة تعمل ضمن نظام تحكم موحد يتيح إدارة جميع العمليات بكفاءة عالية من خلال غرفة عمليات مدمجة داخل المركبة ومرتبطة بالأجهزة اللوحية.

وأوضح أن المركبة تتمتع بكفاءة عالية في كشف المواد الخطرة والمخدرة والمشعة والمعادن، إضافة إلى مسح الطرود والأمتعة والأجسام بما يعزز دقة وسرعة إجراءات التفتيش الجمرك الى جانب قدرتها على العمل المتواصل لمدة تصل 3 ساعات اعتمادا على الطاقة النظيفة الشمسية .

وأشار إلى أن المركبة توفر مستوى متقدماً من الأمان في الاستخدام وتضمن حماية فرق العمل ورفع جاهزيتهم الميدانية، مؤكدا أن هذا الابتكار يعكس التزام الهيئة بتوظيف أحدث التقنيات الذكية لتعزيز أمن المنافذ وتحسين تجربة المسافرين وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتطرق إلى فريق إدارة التفتيش الأمني الجمركي k9 الى جهود والمبادرات التي نفذها الفريق لتعزيز العمل الجمركي واستثمار التقنيات الحديثة في برامج خطط العمل بما يتوائم مع متطلبات المنافذ .