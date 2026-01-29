"أبوظبي للأوراق المالية" يوقع خطاب نوايا مع بورصة إيطاليا لاستكشاف فرص التعاون

أبوظبي في 29 يناير /وام/ أعلنت كل من مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أكبر 20 سوقاً مالية في العالم من حيث القيمة السوقية، وبورصة إيطاليا، التابعة لمجموعة يورونكست، عن توقيع خطاب نوايا، وذلك خلال منتدى أبوظبي للاستثمار الذي عُقد في مدينة ميلانو الايطالية، في خطوة تمثّل محطة مهمة نحو إنشاء ممر استثماري جديد يربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يحدّد خطاب النوايا إطاراً لاستكشاف فرص الإدراج المزدوج بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وأسواق يورونكست، إلى جانب تركيز قوي على تحقيق التكامل في عمليات ما بعد التداول، وربط مراكز الإيداع المركزي للأوراق المالية بين الطرفين.

ويهدف التعاون إلى إتاحة الفرصة أمام المُصدرين للوصول إلى مستويات أوسع من السيولة وتوسيع قاعدة مستثمرين أكثر تنوعاً، مع ضمان تنفيذ عمليات التسوية العابرة للحدود وخدمات الأصول ونقل الأسهم بين مركز إيداع الأوراق المالية في أبوظبي "أبوظبي للإيداع" ومركز إيداع يورونكست في ميلانو بكفاءة عالية وبامتثال كامل للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

كما سيجري استكشاف سبل تعزيز النفاذ إلى الأسواق عبر الحدود من خلال منصة تبادل، أول منصة تداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة على نموذج الوصول المتبادل إلى الأسواق.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن خطاب النوايا الموقع مع بورصة إيطاليا يعكس طموحاً مشتركاً لتعميق الترابط بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا، ومن خلال استكشاف فرص الإدراج المزدوج وتعزيز التكامل في عمليات ما بعد التداول، نهدف إلى إنشاء مسارات فعّالة وفق أفضل معايير الحوكمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى رأس المال للمُصدرين والمستثمرين، مع ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي، وتعزيز دور سوق أبوظبي للأوراق المالية في رحلة تطوّر أسواق رأس المال الحديثة.

ويستند خطاب النوايا إلى النهج الاستراتيجي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في تعزيز الروابط الدولية بين الأسواق، من خلال التعاون المنظم مع كبرى الأسواق المالية العالمية. حيث وقع السوق عام 2023، مذكرة تفاهم مع بورصة نيويورك، والتي وضعت الأسس اللازمة للإدراج المزدوج لصناديق الاستثمار المتداولة المسجلة في الولايات المتحدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية العام الماضي، بما أسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الاستثمارية الدولية أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.

وتعكس هذه المبادرات تركيز سوق أبوظبي للأوراق المالية على التنسيق التنظيمي، والجاهزية التشغيلية، وتوفير بنية تحتية قوية لعمليات ما بعد التداول، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق ترابط فعّال بين الأسواق عبر الحدود.

ويواصل المستثمرون الإيطاليون تعزيز حضورهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ارتفع عددهم بنسبة 61.5% بين عامي 2024 و2025، فيما سجلت قيمة استثماراتهم معدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 68.5% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، بما يؤكد مستوى قوياً ومستداماً من التفاعل مع السوق.

ومن المتوقع أن يستفيد مستثمرو بورصة إيطاليا من النمو المتواصل والتوسع المستمر لأسواق رأس المال في أبوظبي، ففي عام 2025، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات ذات الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 26.2% على أساس سنوي لتصل إلى 52.2 مليار درهم، فيما بلغت توزيعات الأرباح النقدية الإجمالية التي وزّعتها جميع الشركات المدرجة في السوق 74 مليار درهم، مسجّلة نمواً بنسبة 9.4% على أساس سنوي، بما يعزّز دور سوق أبوظبي للأوراق المالية كمنصة داعمة لبناء الثروات على المدى الطويل.

وتواصل الشركات المدرجة تحقيق أداء قوي، مدعوماً بالأسس الاقتصادية المتينة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.