صقر غباش يستقبل وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين

أبوظبي في29 يناير/ وام/ استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين الذي يضم أعضاء من مجلسي الشورى والنواب وهم سعادة كل من لينا قاسم عضو مجلس الشورى، وحنان فردان عضو مجلس النواب، والدكتورة لولوة الرميحي عضو مجلس النواب ،على هامش مشاركتهم في أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورو متوسطية.

وخلال اللقاء رحب معاليه بوفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وتتسم بطابعها الخاص الذي جعلها نموذجا للعلاقات بين الدول العربية الشقيقة، لافتا إلى أن تلك العلاقات تتعزز وتقوى يوما بعد آخر بفضل الروابط الودية بين قيادتي وشعبي البلدين.

حضر اللقاء سعادة كل من محمد اليماحي، ومحمد الظهوري، والدكتورة مريم البدواوي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.