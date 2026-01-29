"بلدية رأس الخيمة" و"هيئة تنمية السياحة" تعززان تعاونهما الثنائي

رأس الخيمة في 29 يناير / وام / وقعت دائرة بلدية رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مذكرة تفاهم.

وقع المذكرة سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وسعادة فيليبا هاريسون الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية السياحة بحضور عدد من المدراء الجهتين .

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم المشاريع والمبادرات ذات الصلة بالتنمية العمرانية والسياحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق التكامل.

وتتضمن الاتفاقية وضع أطر عمل مشتركة، وتنسيق الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم التخطيط المستقبلي للمشاريع التطويرية، بما يواكب تطلعات الإمارة ويعزز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود وتنسيق العمل المشترك في مجالات التخطيط والتطوير وتبادل الخبرات والبيانات، وأن دائرة البلدية ماضية في بناء شراكات استراتيجية فاعلة تدعم الأهداف التنموية الشاملة، وتواكب التطلعات، وتخدم المجتمع بكفاءة وفاعلية.