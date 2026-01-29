11.44 مليار درهم "أرباح "أبوظبي التجاري" في 2025

أبوظبي في 29 يناير/ وام/ حقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 11.445 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح خلال الربع الرابع من العام 3.342 مليار درهم.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، سجل البنك أرباحاً قبل الضريبة بلغت 12.843 مليار درهم في عام 2025، بزيادة نسبتها 21% مقارنة بالعام السابق، محققاً بذلك 18 ربعاً متتالياً من النمو في الأرباح قبل الضريبة، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الرابع 3.736 مليار درهم بنمو سنوي قدره 30%.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 14% خلال عام 2025، مدعوماً بالنمو القوي في كل من صافي دخل الفوائد والدخل من الرسوم.

كما تحسنت الكفاءة التشغيلية، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2%.

وفي ما يتعلق بالميزانية العمومية، ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 774 مليار درهم، فيما زاد صافي القروض بنسبة 16% ليبلغ 406 مليارات درهم، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 19% لتصل إلى 500 مليار درهم.

وأشار بيان البنك إلى التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.63 درهم للسهم الواحد عن عام 2025، بإجمالي توزيعات تبلغ 4.985 مليار درهم، بما يعادل 44% من صافي الأرباح، وذلك رهناً بموافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية السنوي.