انطلاق بطولتي الفجيرة المفتوحة وكأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل

الفجيرة في 29 يناير/ وام/ كشفت اللجنة العليا المنظمة تفاصيل بطولتي الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو وكأس العرب للتايكواندو 2026، اللتين تنظمان برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ضمن أجندة الإمارة للفعاليات الرياضية الدولية.

واستضاف مقر نادي الفجيرة للفنون القتالية مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله أن الإمارة تستعد لاستضافة بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من فبراير 2026، تليها بطولة كأس العرب للتايكواندو من السابع وحتى التاسع من الشهر ذاته، وذلك في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة عربية ودولية واسعة.

ويأتي تنظيم البطولتين في إطار رؤية سمو ولي عهد الفجيرة الداعمة للقطاع الرياضي، والهادفة إلى تعزيز حضور الإمارة على خارطة البطولات الدولية، وترسيخ مكانتها مركزًا لاستضافة المنافسات الكبرى، بما يسهم في تطوير الحركة الرياضية ورفع مستوى التنافس.

وأكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، في تصريح له خلال المؤتمر، أن استضافة الإمارة لهاتين البطولتين تعكس المكانة التنظيمية المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن بطولة الفجيرة المفتوحة أصبحت محطة رئيسية على أجندة التايكواندو العالمية، لما توفره من مستوى فني متقدم ونقاط تصنيف مهمة للاعبين.

وأضاف أن هذه البطولات تمثل رافدًا فنيًا لتطوير مستويات اللاعبين، وتسهم في تعزيز حضور التايكواندو الإماراتي على الساحة الدولية.

من جانبه، أوضح سعادة نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن اللجنة المنظمة باشرت تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة لضمان جاهزية المرافق وكافة الجوانب الفنية والتنظيمية، مؤكدًا أن البطولتين تمثلان منصة تنافسية مهمة للاحتكاك وتبادل الخبرات بين اللاعبين من مختلف الدول.

وأشار إلى حرص النادي على توفير بيئة تنظيمية متكاملة تسهم في صقل المواهب الوطنية ورفع كفاءة اللاعبين.

من جهته قال عادل الريس مدير الإدارة التنفيذي للاتصال المؤسسي والبروتكول في شركة ”دو” ، خلال المؤتمر : "نؤمن في دو بأن قوة الاتصال تسهم في بناء مجتمعات أكثر ترابطاً، تزدهر عندما تتكامل مفاهيم الصحة والرياضة وتكافؤ الفرص، ويأتي دعمنا لبطولة الفجيرة الدولية لرياضة التايكواندو تجسيداً لالتزامنا بقيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وبما ينسجم مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات وأولويات التنمية الوطنية، من خلال الإسهام الفعّال في تعزيز رفاه المجتمع ودعم تقدمه.“

وتُعد بطولة الفجيرة المفتوحة للتايكواندو من أبرز البطولات السنوية المعتمدة على أجندة الاتحاد العالمي للتايكواندو، وتحمل تصنيف (G2)، ما يمنح المشاركين نقاطًا مؤثرة في التصنيف العالمي، وأسهمت منذ انطلاقها في عام 2013 في ترسيخ مكانتها كإحدى أهم البطولات المفتوحة عالميًا من حيث حجم المشاركة وقوة المنافسة.

يُذكر أن النسخة الثانية عشرة من بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو في عام 2025 سجلت رقمًا قياسيًا بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بمشاركة 2332 لاعبًا، من بينهم مشاركون في دورات أولمبية، فيما شهدت النسخ الأخيرة من بطولة كأس العرب مشاركة تجاوزت الألف لاعب من مختلف الدول العربية، ما يعكس النمو المتواصل وأهمية البطولتين على المستويين الدولي والعربي.