مطارات أبوظبي تتجاوز حاجز 33 مليون مسافرفي 2025

أبوظبي في 29 يناير/وام/ سجّلت مطارات أبوظبي، الجهة المشغّلة لمطارات الإمارة الخمسة بما فيها مطار زايد الدولي، أكثر من 33 مليون مسافر خلال العام الماضي 2025، في أكبر تدفّق سنوي للمسافرين تشهده الإمارة .

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يعكس هذا الأداء المستدام تضاعف أحجام الحركة عبر مطارات الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما برز مطار زايد الدولي كأسرع المطارات العملاقة نمواً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، استناداً إلى أحدث بيانات الحركة الجوية العالمية.

وجاء تجاوز جميع الأرقام القياسية السابقة نتيجة التوسّع المستمر في شبكة الوجهات الدولية، حيث أضافت شركات الطيران وجهات جديدة، وزادت عدد الرحلات على الخطوط ذات الطلب المرتفع، وعزّزت مستويات الربط الجوي عبر أسواق رئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وشهدت شبكة مطار زايد الدولي إطلاق 39 مساراً جديداً، إلى جانب انضمام 7 شركات طيران جديدة. وفي عامه التشغيلي الكامل الثاني، استحوذ المطار على نحو 98% من إجمالي حركة المسافرين و73% من حركة الطائرات، مسجلاً 8.59 مليون مسافر خلال الربع الأخير من العام 2025، بنمو سنوي قدره 13.8%.

وتعزّز هذا النمو غير المسبوق بفضل توسّع شبكة الوجهات، حيث أطلقت أو زادت شركات طيران مثل "تشاينا إيسترن إيرلاينز"، والخطوط الجوية الإثيوبية، و "يورووينغز" وطيران الجزيرة، إلى جانب الاتحاد للطيران، خدماتها إلى وجهات عالمية رئيسية. وشملت الوجهات الجديدة خلال العام مراكز عالمية كبرى مثل أديس أبابا وأتلانتا وهونغ كونغ، وعدد من الأسواق الناشئة ومن بينها برلين وهانوي وبونه ووارسو.

كما شهد المطار خلال العام عدة أيام تجاوزت فيها الحركة حاجز 100 ألف مسافر يومياً، وهو مؤشر رئيسي على كفاءة التشغيل ونجاح المطارات الكبرى، ويعزز مكانته كمركز مفضل لحركة السفر المباشر وعبر الرحلات التحويلية على حد سواء.

وقال أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، إن نجاحنا في تجاوز حاجز 33 مليون مسافر يعتبر إنجازا رائعا لفريقنا، ويمثل أيضا مؤشرا واضحا على جاهزيتنا التشغيلية لتلبية الطلب العالمي المتزايد. ويعد هذا الأداء ثمرة العمل الجاد على كل المستويات في مطارات أبوظبي لتحقيق أهداف مهمتنا الاستراتيجية التي حددتها قيادتنا الرشيدة، وسنواصل تركيزنا للحفاظ على هذا الزخم، وذلك من خلال التميز التشغيلي والتوسع المستمر في قدراتنا للشحن والخدمات اللوجيستية، وبذلك يمكننا الإسهام في توفير البنية التحتية المتقدمة والخدمة عالية الجودة لدعم النمو المستمر لأبوظبي كمركز طيران عالمي.

وشهد العام 2025 سلسلة من الإنجازات البارزة لمطارات أبوظبي، من بينها تسجيل الربع التاسع عشر على التوالي للنمو من خانتين في حركة المسافرين، وللمرة الأولى تجاوز إجمالي الحركة السنوية عبر مطارات الإمارة الخمسة حاجز 30 مليون مسافر.

وتعكس هذه النتائج مساراً تصاعدياً ثابتاً على مدى عدة سنوات، مدفوعاً بتوسّع الشبكة، وتعزيز الشراكات مع شركات الطيران، والاستثمار المستمر في الطاقة الاستيعابية وتجربة المسافرين.

وواصلت مطارات أبوظبي الأخرى أيضاً، بما فيها مطار البطين للطيران الخاص ومطار العين الدولي تسجيل النمو في الحركة. فقد ارتفعت حركة الطائرات في مطار البطين بنسبة 15.3% خلال الربع الأخير من العام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة 7% على أساس سنوي. وفي المقابل، سجّل مطار العين الدولي نمواً ملحوظاً في حركة المسافرين بنسبة 48.1% مقارنة بالربع الأخير من العام 2024، وبنسبة 9.2% على أساس سنوي.

وشهدت أحجام الشحن الجوي في مطارات أبوظبي نمواً لافتاً خلال العام 2025، حيث تمت مناولة ما يقارب 770 ألف طن من الشحن عبر مطارات الإمارة الخمسة، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، ما يبرز تنامي جاذبية مسارات التجارة التي تتيحها الإمارة.

وتميز العام الماضي أيضاً بتحقيق عدة إنجازات أخرى، من بينها التتويج بجائزة "أفضل مطار في تجربة التسوق" ضمن جوائز "فرونتير 2025"، والحصول على إشادة خاصة ضمن جوائز أعمال الطيران 2025.

ونال مطار زايد الدولي أيضاً اعتماد المستوى الثاني لتعزيز إمكانية الوصول من مجلس المطارات الدولي، إلى جانب اعتماد المستوى الثالث لتجربة المسافرين، فضلاً عن جوائز تقديراً لأنظمة التكنولوجيا المتقدمة ومبادرات تجربة المسافرين.