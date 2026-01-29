منظمة الجمارك العالمية: أبوظبي نموذج رائد في دمج التكنولوجيا والابتكار الجمركي

أبوظبي في 29 يناير /وام/ أكّد سعادة إيان سوندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، على الأهمية الاستراتيجية لاختيار أبوظبي كموقع مركزي لانعقاد مؤتمر ومعرض "التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026"، مشيرًا إلى ما تمثله العاصمة من موقع محوري يسهل الوصول إليه من قبل عضوية المنظمة الواسعة، التي تضم 187 إدارة جمركية حول العالم.

وأوضح سوندرز لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن أبوظبي تمثل نموذجًا رائدًا في إدماج التكنولوجيا والابتكار داخل الإدارة الجمركية، مؤكّدًا أن موضوع المؤتمر، الذي يركز على "المرونة الجمركية والابتكار"، يكتسب قوة إضافية بوجود عضو مثل أبوظبي يجسد هذه المبادئ عمليًا.

وأشار إلى أن المؤتمر جمع أكثر من 1,500 مشارك، و60 راعٍ، وممثلين عن أكثر من 100 دولة، موضحًا أن الحدث يعد بالغ الأهمية لمنظمة الجمارك العالمية وللمجتمع الجمركي الدولي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالرقمنة وإدخال التكنولوجيا في الإجراءات الجمركية.

وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة تمكّن الإدارات الجمركية من التعامل مع التعقيدات العالية وحجم المعاملات الكبير، مع ضمان أمن وسلامة التجارة الدولية، وجمع الإيرادات المناسبة، وتسهيل التجارة المشروعة.

وأكد سوندرز أن المؤتمر يوفّر منصة حيوية لربط مزودي الحلول بالإدارات الجمركية وقادة الفكر في مجال الجمارك والتجارة الدولية، بهدف بحث آليات تحقيق مرونة أكبر، وإدارة التعقيدات المتزايدة، واستيعاب دور الممكّنات التكنولوجية إلى جانب السياسات الإيجابية والعمليات الفعّالة.

وقال إن الهدف النهائي يتمثل في ضمان تحقيق التجارة الدولية لجميع الأعضاء ما تصبو إليه المنظمة، والمتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار العالمي.