" حمدان بن راشد" تكرم الفائزين بدورة الجوائز الطبية 2025

دبي في 29 يناير / وام /كرم الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، اليوم، الفائزين بالجوائز الطبية في دورة 2025 في حفل نظمته المؤسسة في متحف الاتحاد بدبي، بحضور نخبة من القيادات الصحية، وصنّاع القرار، والأكاديميين، والباحثين من داخل دولة الإمارات وخارجها.

و تم تكريم (10) مؤسسات واختصاصيين وباحثين ضمن الجوائز الإقليمية والمحلية، وشملت الجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي، والجائزة العربية في العلوم الوراثية، وجائزة أفضل بحث في القطاع الصحي، وجائزة الابتكار في القطاع الصحي، إلى جانب جائزة حمدان للمتميزين في القطاع الصحي. وقد عكست هذه الدورة مستوى متقدمًا من الجودة العلمية والتطبيقية في المشاركات الفائزة، بما يعزّز دور الجوائز في إبراز النماذج المتميزة في البحث والممارسة الصحية.

فعلى مستوى جوائز العالم العربي، فاز الأستاذ الدكتور ماجد عبدالله الفضل بالجائزة العربية في العلوم الوراثية، وهو أستاذ بكلية الطب – جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، ورئيس قسم الوراثة والطب الدقيق – مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، ونائب المدير التنفيذي – مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية. كما فازت الجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي دراستان: الأولى بعنوان «التسلسل الجيني المطوّل يعزز اكتشاف المتغيرات المسببة للأمراض والجديدة لدى المصابين بأمراض نادرة»، وتقدّم بها فريق بحثي من مركز الطب الجينومي – دبي الصحية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومركز الجينوم – شرطة دبي. أما الدراسة الثانية فجاءت بعنوان «دور داباغليفلوزين في تخفيف الضغط الخلوي والالتهاب من خلال تعديل مسار PI3K/AKT في الخلايا العضلية القلبية وخلايا بطانة الأبهر وخلايا بيتا المشتقة من الخلايا الجذعية»، وتقدّم بها فريق بحثي من جامعة الشارقة ومايو كلينك – الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وكلية الطب بالقوات المسلحة – جمهورية مصر العربية وجامعة المنصورة – جمهورية مصر العربية.

وعلى مستوى جوائز دولة الإمارات العربية المتحدة، فاز بجائزة حمدان للمتميزين في القطاع الصحي كل من د. عارف عبدالله عبدالرحيم النورياني، المدير التنفيذي ورئيس معمل قسطرة القلب ومركز القلب – مستشفى القاسمي، ود. وديعة محمد شريف، مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث – هيئة الصحة بدبي. كما فازت ثلاث بحوث بجائزة أفضل بحث في القطاع الصحي، من ضمنها بحث بعنوان «النشاط البدني كوسيلة للوقاية من أمراض العيون» وتقدّم به فريق بحثي من جامعة الخليج الطبية وجامعة جون هوبكنز، إضافة إلى بحث بعنوان «تأثير التدخلات السريرية متعددة النهج، والتي تضم الاستخدام الأمثل للأدوية وتحسين نمط الحياة، على مرضى السكري من النوع الثاني: تجربة سريرية عشوائية بين مجموعتين من المرضى» وأعده فريق بحثي من صيدليات لايف كورنر – بيور هيلث وعيادات صحة – بيور هيلث، وبحث بعنوان «تقنيات إيقاف النَّزيف في جراحة المخ والأعصاب: تطوير تصنيف قائم على التوافق والتحقق باستخدام تحليل استعادي لفيديوهات العمليات الجراحية العصبية» وتقدّم به فريق بحثي من كلية لندن الجامعية.

وفي جائزة الابتكار في القطاع الصحي، فاز برنامج «ولا حتى يوم: رحلة تحول جذري في الوصول إلى خدمات التوحد» من مستشفى الجليلة – دبي الصحية، كما فاز مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي عن «البرنامج الشامل الأول في دولة الإمارات للتحفيز العميق للدماغ لعلاج مرض باركنسون واضطرابات الحركة: أكثر من 100 عملية زرع ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات استشعار الدماغ تتجاوز المعايير العالمية».

وأكّد الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، في كلمته خلال الحفل، أن القطاع الطبي يُعد من أهم ركائز التنمية المستدامة وجوهر تعزيز جودة الحياة وتمكين الإنسان، مشيرًا إلى أن تكريم النخب المتميزة في هذا القطاع يعكس التزام المؤسسة بدعم التميز الحقيقي القائم على العلم والبحث والأداء المهني.

وأوضح الشيخ راشد بن حمدان أن الجوائز الطبية تمثل امتدادًا للإرث العلمي والإنساني للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي آمن بأهمية ترسيخ ثقافة التميز والابتكار ودعم البحث العلمي، بما أسهم في تطوير أساليب التشخيص والعلاج، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والوعي الصحي في المجتمع.

وقال سعادة حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في كلمة الوزارة "اليوم، ونحن نحتفي بتكريم الفائزين بالجوائز الطبية، فإننا نحتفي بالتميز والابتكار، ونجدد الالتزام بمواصلة مسيرة دعم البحث العلمي، وتعزيز التعاون المعرفي، وترسيخ ثقافة التميز بوصفها نهجاً مؤسسياً مستداماً" .

وقال معالي حميد القطامي رئيس مجلس أمناء المؤسسة إن حفل التكريم يأتي تتويجًا لمسار متكامل من التقييم العلمي والتحكيم المتخصص الذي شهدته دورة الجوائز لهذا العام، حيث عكست الأعمال الفائزة مستوى متقدمًا من الجودة البحثية والتطبيقية، وأبرزت نماذج رائدة في مجالات البحث الطبي، والابتكار الصحي، والممارسات المهنية التي تسهم في تطوير أنظمة الرعاية الصحية وتعزيز أثرها المجتمعي ، مضيفاً أن الجوائز الطبية في مؤسسة حمدان بن راشد ووفق معاييرها تعكس المستوى المتطور للخدمات الصحية وتكشف عن نخب الكفاءات المتقدمة في هذا القطاع الحيوي مما يؤكد التفاعل الإيجابي المنسجم مع حرص واهتمام ودعم الحكومة الرشيدة لهذا القطاع تحقيقاً للاهداف الاستراتيجية نحو مجتمع صحي واعٍ ومتمكن من تلبية استحقاقات التنمية المستدامة ، وتقدم معالي القطامي بالتهنئة للفائزين منوهاً إلى أن المؤسسة مستمرة في دعم عناصر المنظومة الطبية نحو التميز ودفع جهودها إلى تعزيز صناعة الفرص تجاه تحسين الأداء الطبي والوصول به إلى آفاق الجودة المستمرة .

وفي ختام الحفل، أكد الفائزون على أن جوائز التميز الطبي في مؤسسة حمدان تُعتبر محفزا رئيسيا في إرساء ثقافة البحث والابتكار، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون مركزًا عالميًا للتميز الطبي والعلمي.