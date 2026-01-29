بلدية أم القيوين تنجز المرحلة الأولى من مشروع الطرق الداخلية

أم القيوين في 29 يناير/ وام/ أنجزت دائرة بلدية أم القيوين المرحلة الأولى من مشروع شبكة الطرق الداخلية في الإمارة، بطول إجمالي بلغ 30.74 كيلومتر، شملت ست مناطق مختلفة، وذلك ضمن خططها الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق.

وأوضحت الدائرة أن الأعمال المنفذة تأتي في إطار منظومة الطرق الحديثة المعتمدة في أم القيوين، حيث تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ شبكة طرق داخلية في منطقة السلمة بطول 30.74 كيلومتر، إلى جانب تنفيذ طرق داخلية إضافية بطول يقارب كيلومترا واحدا، فضلا عن تنفيذ طرق داخلية في كل من مناطق أم الثعوب، والهبوب، ومحمد بن راشد، والأبرق، والنخيلة، ومدينة الشهداء.

وأكدت البلدية أن أعمال إعادة تأهيل وتطوير عدد من الطرق الداخلية أسهمت في التخفيف من الازدحام المروري، وتحقيق انسيابية حركة المركبات، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وسلامة مستخدمي الطرق في مختلف مناطق الإمارة.

وأشارت دائرة بلدية أم القيوين إلى استعدادها للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع استكمال شبكة الطرق الداخلية خلال عام 2026، موضحة أن حزمة مشاريع الطرق الجديدة تهدف إلى ترسيخ بنية تحتية متكاملة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتواكب متطلبات النمو العمراني والتوسع السكاني.