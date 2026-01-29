770مليون درهم إيرادات الإمارات لتعليم القيادة في 2025





أبوظبي في 29 يناير / وام/ أعلنت شركة الإمارات لتعليم القيادة، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 770 مليون درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ513 مليون درهم في عام 2024، محققة نمواً سنوياً بنسبة 50%، مدفوعة بالطلب المستدام على خدمات تدريب السائقين، إلى جانب التوسع المستمر في محفظة الشركة لخدمات التنقل المتكاملة.

وسجل الربح قبل الضريبة نمواً بنسبة 30% ليصل إلى 403 ملايين درهم مقارنة بـ310 ملايين درهم في العام السابق، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 23% ليبلغ 346 مليون درهم، مقارنة بـ282 مليون درهم في عام 2024. كما ارتفعت الأرباح قبل قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 35% لتصل إلى 425 مليون درهم، ما يعكس تحسناً في الكفاءة التشغيلية، وانضباطاً في إدارة التكاليف، وتعزيزاً في كفاءة استخدام الأصول.





وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 20 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية 2025، على أن يتم عرض هذه التوصية على الجمعية العمومية للشركة للمصادقة عليها.

وتمثل هذه التوزيعات ما نسبته 40% من رأس مال الشركة، وتعادل ما يقارب 62% من صافي أرباح عام 2025م، بزيادة قدرها نحو 18% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يعكس متانة المركز المالي للشركة، ويحقق قيمة مضافة للمساهمين، ويعزز من ثقتهم باستدامة الأداء والنمو المستقبلي.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم القيادة: "تعكس نتائجنا المالية لعام 2025 قوة ومرونة نموذج أعمال الشركة. ويؤكد النمو الملحوظ في الإيرادات والربحية قدرتنا على التوسع بكفاءة، مع الحفاظ على تركيزنا على الجودة، والسلامة على الطرق، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ونواصل الاستثمار في المبادرات التي تعزز مكانتنا كمزود رائد لحلول التنقل المتكاملة في دولة الإمارات".

من جانبه، قال الدكتور أحمد عودة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية: "حققت الشركة نمواً قوياً في الأرباح والتدفقات النقدية خلال عام 2025، مما يعزز مركزها المالي المتين. ويوفر التحسن في جميع المؤشرات المالية الرئيسية منصة قوية لدعم الاستثمارات المستقبلية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين".