الذهب يسجل أفضل أداء في نصف قرن وبرنت عند أعلى مستوى في 6 أشهر

عواصم في 29 يناير/وام/ يتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء شهري في 50 عاما ورافقته الفضة أيضا إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 120 دولارا

للأوقية (الأونصة)فيما قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أشهر .

وبحلول الساعة 1352 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 5514.‌03 دولار للأوقية بعد أن بلغ ذروة

5594.82 دولار في وقت سابق. وربح المعدن أكثر من 28 بالمئة منذ بداية الشهر.وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 3.8 بالمئة

إلى 5508.40 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 5626.80 دولار في وقت سابق.وهذا يعد أفضل أداء شهري منذ عام 1973 .

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير أمس ما دفع بالمعدن الأصفر ضمن عوامل أخرى للارتفاع.

و زادت الفضة في المعاملات ‌الفورية 2.3 بالمئة ​إلى 119.24 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 120.45 دولار في وقت سابق. وارتفعت الفضة بنحو 64 بالمئة هذا العام، مع سعي المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية بعيدا عن الذهب، مدعوما بنقص مستمر في المعروض وقوة دافعة ‌من عمليات الشراء. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 2782.54 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى غير مسبوق عند ⁠2918.80 دولار يوم الاثنين. وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة ⁠إلى 2077.83 دولارا للأوقية.

وبالنسبة لأسعر النفط قفز خام برنت قرب ذروة 6 أشهرتأثرا بالأجواء الجيوسياسية بالشرق الأوسط .وبحلول الساعة 1011 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.61 دولار أو 3.8 بالمئة، إلى ‍71.01 ‍دولار للبرميل، مسجلة أعلى

مستوى لها منذ أول أغسطس . ويتجه العقد ‌نحو تحقيق ارتفاع يزيد عن 16 بالمئة في يناير ، وهو أكبر ارتفاع شهري له ​في أربع

سنوات. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.54 دولار، أو أربعة بالمئة إلى 65.75 دولار ⁠للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس

الوسيط في وقت سابق 65.80 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، وتتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية 14 بالمئة، وهي الأكبر

منذ يوليو 2023. وفتحت وول ستريت تداولاتها اليوم على تباين، إذاستعرض المستثمرون نتائج

الشركات التكنولوجية ذات ‌رؤوس الأموال الضخمة التي أظهرت ارتفاعا

آخر في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي .

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 62.50 نقطة أو 0.12 ‍بالمئة، ‌إلى 49075.38 ‌نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.89

نقطة، أو 0.‌15 بالمئة، إلى ​6988.65 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 39.15 نقطة، أو 0.‌16 بالمئة، إلى 23818.30 نقطة.

