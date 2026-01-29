مبادلة أبوظبي للتنس تعلن مشاركة التركية "سونميز" والاندونيسية "تجين" ببطاقتي دعوة

أبوظبي في 29 يناير/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، مشاركة النجمة التركية الصاعدة زينب سونميز ولاعبة إندونيسيا جانيس تجين ببطاقتي دعوة ضمن نسخة 2026، في خطوة تعزز التنوع الدولي لقائمة المشاركات في بطولة من فئة 500 نقطة، والمقرر إقامتها من 31 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل.

وشهدت الفترة الماضية تألق اللاعبة زينب سونميز المصنفة 112 عالميا، بعدما نجحت في وقت سابق من هذا الشهر في بلوغ جدول بطولة أستراليا المفتوحة، ثم صنعت مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء المصنفة 11 إيكاترينا ألكسندروفا من الدور الأول، قبل أن تتوقف مسيرتها أمام يوليا بوتينتسيفا في الدور الثالث.

أما جانيس تجين، التي تعد من أبرز لاعبات إندونيسيا في حقبة الاحتراف، والمصنفة 59 عالميًا حاليا، فواصلت تقدمها على سلم التصنيف عبر سلسلة من النتائج الإيجابية على مستوى جولة رابطة محترفات التنس.

ويضاف الإعلان عن هاتين النجمتين إلى قائمة الأسماء التي ظهرت مبكرا للنسخة الرابعة من البطولة، أبرزهن حاملة اللقب بليندا بنشيتش المصنفة 10 عالميا.