شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية

أبوظبي في 29 يناير/ وام/ زيّنت شرطة أبوظبي دورياتها المرورية بشعار أسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية، تحت عنوان "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد" .

وأوضحت أن تزيين الدوريات المرورية يأتي في إطار إبراز عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، وتجسيدًا لمشاعر الفخر والاعتزاز بروابط الأخوة والتعاون المشترك، وما حققته دولة الكويت من إنجازات حضارية وتنموية أسهمت في تعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت شرطة أبوظبي أن هذه المبادرة تعكس نهج دولة الإمارات في ترسيخ علاقات التعاون والتلاحم مع الدول الشقيقة، مثمنةً الدعم المتبادل بين قيادتي البلدين، ومجددةً التزامها بمواصلة تعزيز مسيرة الأمن والأمان، وترسيخ قيم المحبة والتآخي بين الشعوب، بما يسهم في دعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.