بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تفتح باب التسجيل لمحطتها الثانية

أبوظبي في 29 يناير/وام/ أعلنت "بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد" فتح باب التسجيل لمحطتها الثانية، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير المقبل وذلك عبر الموقع الإلكتروني للبطولات (https://aldafrakingfish.ae).

وخصص للمحطة الثانية 45 جائزة بقيمة تبلغ 677 ألف درهم، منها 40 جائزة للفئة العامة بقيمة 447 ألف درهم، و5 جوائز لفئة السيدات بقيمة 230 ألف درهم.

ويحدد الفائزون في البطولة بناء على أعلى وزن لسمكة كنعد واحدة، مع اشتراط الصيد بالصنارة حصراً، وأن يكون التسجيل فردياً بواقع مشارك واحد لكل قارب، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، وتوثيق عملية الصيد بالفيديو حتى لحظة الوزن، لضمان النزاهة والشفافية، والالتزام بالتعليمات التي حددت للبطولات.

وتسعى بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد إلى تعزيز الوعي بالتراث البحري، والحفاظ على موروث الصيد التقليدي، ودعم الاستدامة البحرية، وتشجيع المشاركة النسائية، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة في الصيد البحري التقليدي.