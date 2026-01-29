الشارقة لإدارة الأصول ومجموعة MBME تعززان التحول الرقمي في الإمارة

الشارقة في 29 يناير/وام/ وقّعت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة اليوم بمقرها مذكرة تفاهم مع مجموعة "إم بي إم إي" المتخصصة في حلول التكنولوجيا والتحول الرقمي بهدف تقديم حلول تكنولوجية وخدمات رقمية متطورة مبتكرة تدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة.

وقع الاتفاقية بحضور الشيخ سعود بن محمد القاسمي نائب رئيس الشارقة لإدارة الأصول وعبدالهادي محمد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي إم إي كل من عمر الملا الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشارقة لإدارة الأصول وتيمور شوقي الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة إم بي إم إي وتستهدف تأسيس شراكة استراتيجية تركز على تطوير وتطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة في إمارة الشارقة.

وقال عمر الملا إن هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة لدعم التحول الرقمي في إمارة الشارقة من خلال دمج حلول تكنولوجية متقدمة وخدمات رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الابتكار في مختلف القطاعات وبما ينسجم مع توجهات الإمارة في تبنّي التقنيات الذكية وتطوير منظومة رقمية متكاملة تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة ورفاه المجتمع.

من جانبه قال عبدالهادي محمد إنهذه الشراكة تستهدف تأسيس إطار متكامل للابتكار المستدام عبر توحيد خبراتنا في التكنولوجيا المالية والتعليم الرقمي والتجارة الإلكترونية وحلول العقارات الرقمية بما يسهم في خلق بيئة متطورة تدعم نمو الأعمال وتعزز التحول الرقمي في الشارقة والمنطقة.