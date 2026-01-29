شرطة الشارقة تشارك في "معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية"

الشارقة في 29 يناير/وام/ تشارك القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في مديرية وقاية ومكافحة المخدرات ومديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية 2026 الذي يستمر حتى 4 فبراير المقبل بهدف تعزيز الجهود الوطنية في الوقاية من المخدرات والتصدي للجرائم الإلكترونية.

ويستعرض جناح شرطة الشارقة في المعرض أبرز المبادرات والبرامج التوعوية الوقائية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والتعريف بأساليب الجرائم الإلكترونية المستحدثة المواكبة للتطور المتسارع للتقنيات الرقمية إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات الأمنية المرتبطة بالمخدرات والجرائم الإلكترونية عبر الورش والتوعية.

وأكد العميد ماجد العسم مدير مديرية وقاية ومكافحة المخدرات بشرطة الشارقة حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على المشاركة في هذا المعرض انطلاقاً من التزامها بتعزيز مبدأ الشراكة التكاملية مع الجهات الشرطية بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وترسيخ بيئة آمنة مستقرة.

وأشار العقيد الدكتور خليفة بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة إلى أن المعرض يمثل منصة فاعلة لعرض أحدث الممارسات والتقنيات في مجالات الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز الوعي الإلكتروني وينعكس إيجاباً على ترسيخ الأمن الرقمي في المجتمع.