مجلس أمناء جامعة الإمارات يعقد اجتماعه الأول لعام 2026

العين في 29 يناير/وام/عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة.

وأعرب معاليه خلال الاجتماع عن امتنانه لأعضاء المجلس والمستشارين الخارجيين على التزامهم الراسخ بدعم رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.

وشاهد المجلس عرضا تقديميا حول تقدم الجامعة في تصنيف مجلة تايمز للتعليم العالي للجامعات لعام 2026 والتقدم القابل للقياس الذي أحرزته في مجالات الطب والصحة، والدراسات التربوية، والهندسة، محققةً أفضل مركز ضمن أفضل 175 مركزًا في هذه المجالات، مع الحفاظ على مكانتها في ستة مجالات أخرى.

وأكد المجلس أن هذه النتائج تعكس التطور المنتظم في المجالات الأكاديمية البارزة، مشددًا على الالتزام بمواصلة هذا التقدم في العام المقبل.

واطلع المجلس أيضا على الإنجازات البحثية المتميزة للجامعة، بما في ذلك كونها الأولى في دولة الإمارات التي تتجاوز 30,000 منشور في قاعدة بيانات سكوبس، ما يعكس الريادة في التميز البحثي والابتكار والأثر العالمي.

وجري استعراض أبرز الإنجازات التاريخية في النشر، بدءًا من أول منشور بحثي للجامعة في عام 1978، وصولًا إلى 100 منشور تراكمي في عام 1988، ومن ثم تجاوزت 1,000 منشور في العام الواحد لأول مرة في 2018، محققةً إنتاجًا قياسيًا يزيد على 3,500 منشور في عام 2025، وهو أعلى معدل سنوي في تاريخ الجامعة.

كما اطلع المجلس على تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2025، الذي قدم لمحة عامة عن أداء الجامعة مقارنة بأهدافها الاستراتيجية وركز على التقدم في المجالات الرئيسة، بما في ذلك معدل نجاح الطلبة، البحث والابتكار، والأثر المجتمعي إلى جانب رصده التحسن بمعدلات التخرج في الوقت المحدد، والاعتماد الأكاديمي للبرامج، بالإضافة إلى تصنيفات الأبحاث العالمية.

وأكد المجلس الالتزام باستخدام إطار مؤشرات الأداء لمواصلة التطور ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

واعتمد المجلس التعديلات المقترحة على برنامج البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، لتسليط الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم الذاتي على أن يتم إعادة تسمية البرنامج ليصبح "برنامج البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي"، بما يلبّي الطلب المتزايد من الخريجين ذوي المهارات المتكاملة في الذكاء الاصطناعي.

تتماشى هذه التعديلات مع الأولويات الوطنية ضمن أجندة جامعة الإمارات للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتدعم تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية لتقديم تعليم يواكب المستقبل.

ويشمل المنهج الدراسي المحدث تحديثًا لأساسيات البرنامج وإضافة مساقات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مع إلغاء المساقات القديمة، بهدف تعزيز فرص توظيف الخريجين والحفاظ على تنافسية البرنامج عالميًا.

وأعرب معالي زكي نسيبة في ختام الاجتماع عن تقديره لإسهامات أعضاء مجلس الأمناء، مؤكدًا دورهم الحيوي في تشكيل مستقبل جامعة الإمارات العربية المتحدة.