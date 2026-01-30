مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض الشرطة العسكرية

أبوظبي في 30 يناير /وام/ يشارك مجلس الأمن السيبراني في فعاليات معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية وذلك في إطار جهوده الوطنية المستمرة لتعزيز الثقافة الرقمية وحماية المجتمع من التهديدات السيبرانية المتزايدة.

وأكد راشد سعيد اليماحي، أخصائي التوعية السيبرانية وبناء القدرات بالمجلس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجرائم الإلكترونية باتت في العصر الراهن تهديدا حقيقيا يتجاوز الفضاء الرقمي ليصل إلى الواقع الملموس، مشيرا إلى أنها قد تتسبب في خسائر مادية فادحة وأضرار نفسية، بل وقد تمتد لتشكل خطرا على الأرواح، مشددا على أن الفرد هو خط الدفاع الأول في المنظومة الأمنية.

ودعا الجمهور إلى ضرورة تطوير مهاراتهم السيبرانية بشكل مستمر ومتابعة قنوات المجلس الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على أحدث أساليب الاحتيال وكيفية التصدي لها.

وتأتي هذه المشاركة تجسيدا لإستراتيجية مجلس الأمن السيبراني في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتوطيد التعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة تدعم مسيرة التنمية في الدولة.

يذكر أن المعرض الذي تنظمه وزارة الدفاع ويستمر حتى الرابع من فبراير المقبل، يشهد مشاركة فاعلة من نخبة من الجهات الاتحادية والمحلية ويقدم ورش عمل وجلسات توعوية تهدف إلى تمكين الكوادر العسكرية والمجتمعية من أدوات الرصد والمكافحة، وضمان بيئة رقمية آمنة ومستدامة للجميع.