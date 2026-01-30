سفير فيجي يؤكد على أهمية دور الإمارات الإنساني والتنموي على الساحة الدولية

أبوظبي في 30 يناير /وام/ أكد سعادة صديق فيصل رياض كويا، سفير جمهورية فيجي لدى الدولة، أهمية الدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحة الدولية، مشيدا بمبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في بلاده، ومؤكدا أنها أصبحت إحدى المنظمات الدولية الفاعلة والمؤثرة في الشأن الإنساني، بفضل توجهاتها العالمية وتواجدها في الدول والقارات المختلفة التي تشهد كوارث وأزمات.

ونوه بوقوف الهيئة بجانب الشعب الفيجي خلال الأزمات والكوارث التي سببتها الأعاصير التي ضربت بلاده خلال السنوات الأخيرة، وقال إنها تعتبر من أوائل المنظمات التي تواجدت على الساحة الإنسانية هناك أبان تلك الأزمات.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمقر الهيئة، اليوم، سعادة السفير؛ حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، وآليات التنسيق والتعاون من أجل تبني المزيد من المبادرات على الساحة الإنسانية في فيجي، وتوسيع نطاق عمل الهلال الأحمر التنموي في الأرخبيل.

واستعرض السفير الأوضاع الإنسانية في بلاده بصورة عامة والجهود التي تم بذلها لدرء آثار الأعاصير والفيضانات التي اجتاحت عددا من جزر الأرخبيل، وإعمار المناطق المتضررة وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أسهمت كثيرا في تلك الجهود، خاصة في مجال التعليم من خلال بناء 3 كليات تقنية لدعم قطاع التعليم.

من جانبه أكد سعادة أحمد ساري المزروعي، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لن تدخر وسعا في سبيل تعزيز دورها الإنساني والتنموي في فيجي، مؤكدا أن تواجد الهيئة في جنوب المحيط الهادي يجسد الرسالة العالمية التي تضطلع بها دون النظر لأي أبعاد غير إنسانية، باعتبار أن الحاجة هي المعيار الأساسي لتقديم الخدمات الضرورية والمشاريع التنموية، وبالتالي تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإنساني المطلوب، مشيرا إلى أن زيارة السفير للهيئة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء بين الجانبين مستقبلا.