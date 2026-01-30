"الاتحادية للرقابة النووية" تنظم أول منتدى رقابي في الإمارات

أبوظبي في 30 يناير /وام/ نظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أول منتدى رقابي في دولة الإمارات، جمع كبار المسؤولين من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية لتعزيز التعاون، ورفع كفاءة العمل الرقابي، ودعم التطبيق الفعال للوائح والقوانين في جميع أنحاء الدولة.

ويعكس المنتدى الذي عقد في أبوظبي، أمس، بحضور معالي عبد الله ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في ظل بيئة رقابية مترابطة، ويوفر منصة للحوار، تُمكّن الجهات من تبادل أفضل الممارسات، ومشاركة المعرفة والخبرات، والتعامل مع التحديات المشتركة المتعلقة بالرقابة، والتقنيات الناشئة، وغيرها.

ويتماشى المنتدى أيضاً مع المبادرات الوطنية التي تعزز التنسيق والابتكار في العمل الحكومي، بما في ذلك مسرعات الحكومة والمختبر الرقابي، والتي تدعم وضع السياسات، والمرونة الرقابية، والتعاون بين الجهات المختلفة.

وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن التعاون الوثيق والحوار المستمر بين الجهات الرقابية أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الأطر الرقابية، وضمان التطبيق الفعال للقوانين واللوائح، ويؤكد المسؤولية الجماعية في حماية المجتمع، وتمكين الابتكار، والالتزام بالمعايير الرقابية الدولية.

وأشار إلى أن نجاح البرنامج النووي لدولة الإمارات، ودور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كجهة رقابية مستقلة، يعكسان التعاون المستدام بين الجهات الحكومية، ما يؤكد أهمية التنسيق والمسؤولية المشتركة في تحقيق الإنجازات الوطنية.

وتضمن المنتدى مناقشات مستفيضة بين الجهات الرقابية المشاركة حول أفضل الممارسات، والتحديات الرئيسية، وفرص التنسيق، بهدف تحديد حلول عملية تدعم الجهات في أداء مهامها والنهوض بالأولويات الوطنية.

واختتم المنتدى بمجموعة من النتائج المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية، وتعزيز سمعة الجهات على الصعيدين الوطني والدولي، وتسريع مبادرات تصفير البيروقراطية والتكامل الرقمي، وتشجيع التبني المسؤول للتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.