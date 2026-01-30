منصور بن زايد يزور مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية

أبوظبي في 30 يناير /وام/ زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026، الذي تنظمه منظمة الجمارك العالمية وتستضيفه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مركز أبوظبي للمعارض "أدنيك".

وتفقد سموّه، خلال الزيارة، عدداً من الأجنحة ومن بينها جناح "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ"؛ حيث اطّلع على الحلول والخدمات التي تغطي مجالات العمل الجمركي والأمني المختلفة، وجهود تسخير التكنولوجيا والأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع الجمارك في الدولة.

واطّلع سموّه خلال جولته على المفتش الجمركي الذكي "الربوت مريم" الذي أطلقته الهيئة رسميا خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والذي يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التفتيش والإجابة على تساؤلات المسافرين فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية والإفصاح عن المبالغ النقدية.

كما اطلع سموه على أحدث المنتجات والتقنيات التي تعرضها الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض، والتي تسهم في تعزيز العمل الجمركي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل الجمركي بات ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات في منافذ الدولة، مشيرا سموه إلى أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ موقعها كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات من خلال تبني الحلول الرقمية المتقدمة.

وأشاد سموه بجهود الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تطوير منظومة جمركية متكاملة تواكب التحديات المستقبلية، كما نوه بأهمية هذا الحدث الدولي في تعزيز التعاون والشراكات بين الإدارات الجمركية حول العالم.

رافق سموه خلال الزيارة سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة، وعدد من كبار المسؤولين.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد بمشاركة أكثر من 2000 من ممثلي الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية وكبار المسؤولين والخبراء من إدارات الجمارك والجهات الحدودية الأخرى، ومزوّدي التكنولوجيا، وممثلي مجتمع الأعمال الأوسع، والمنظمات الدولية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الأكاديمية ومن يسهمون في رسم مستقبل التجارة عبر الحدود.

ويناقش المؤتمر والمعرض، الذي يعقد تحت شعار "مرونة الجمارك في عالم معقّد: تأمين وتيسير التجارة عبر الابتكار"، مستقبل إدارة الحدود وكيفية إسهام التقنيات المتقدمة وتحليلات البيانات والشراكات المتنوعة في تعزيز حماية الحدود، وتبسيط وتسريع حركة التجارة، ورسم ملامح مستقبل العمليات الجمركية في بيئة تجارية وجمركية تزداد تعقيدًا.

ويشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر عدد من الشركات المحلية والعالمية التي تستعرض أحدث التقنيات والحلول الرقمية والابتكارات والخدمات التي يمكن لقطاع الجمارك العالمي الاستفادة منها في تطوير الأداء وتحقيق التكامل وتعزيز الشراكة الجمركية.