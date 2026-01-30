دبي لكرة السلة يواجه أولمبياكوس وريال مدريد في "اليوروليغ"

دبي في 30 يناير /وام/ تستضيف دبي خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل، اثنتين من أبرز أمسيات كرة السلة الأوروبية، مع عودة منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليغ"، أحد أقوى الدوريات العالمية، إلى "كوكاكولا أرينا".

ويلتقي فريق دبي لكرة السلة مع أولمبياكوس بيرايوس اليوناني، بطل "اليوروليغ" ثلاث مرات وأحد أعرق الأندية الأوروبية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 فبراير، قبل أن يستضيف ريال مدريد الإسباني، النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة، يوم الخميس 5 فبراير، على أن تقام المباراتان في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتشهد أمسيات "اليوروليغ" مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الدوليين ومواهب بمستوى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إلى جانب علامات رياضية عالمية، ما يمنح الجماهير فرصة مشاهدة منافسات عالية الإيقاع وتجربة ترفيهية متميزة داخل الصالات.

وتعد هذه المشاركة الأولى لفريق دبي لكرة السلة في "اليوروليغ"، حيث يحتل حالياً المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، مع استمرار سعيه لحجز مقعد في الأدوار الإقصائية "البلاي أوف".

ويمكن للجماهير متابعة جميع مباريات الفريق على أرضه في "كوكاكولا أرينا" طوال الموسم الجاري.