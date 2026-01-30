جمارك أبوظبي والشبكة العالمية للأعمال البحرية تتعاونان لتعزيز التخليص الجمركي الرقمي

أبوظبي في 30 يناير /وام/ وقعت جمارك أبوظبي، اتفاقية تعاون مع الشبكة العالمية للأعمال البحرية "GSBN"، لتعزيز إجراءات التخليص الجمركي الرقمي عبر الاستفادة من سندات الشحن الإلكترونية "eBL"، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود جمارك أبوظبي المستمرة لتوسيع شراكاتها الدولية، وتبني التقنيات المتقدمة بما يسهم في تسهيل التجارة العابرة للحدود، ورفع مستويات الشفافية والأمن، وتسريع إجراءات الاستيراد والتصدير وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وستعمل جمارك أبوظبي، بموجب الاتفاقية، بالتعاون مع "GSBN" على استكشاف سبل الاستفادة من بيانات سندات الشحن الإلكترونية الموثوقة والمتاحة عبر المنصة، لدعم وتطوير إجراءات التخليص الجمركي من خلال استخدام بيانات رقمية منظمة، واعتماد مصدر موثوق للمعلومات، والتحقق من دقة وسلامة البيانات التجارية.