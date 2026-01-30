مطر الطاير يستعرض تجربته القيادية الممتدة خلال جلسة "القيادة من الميدان"

دبي في 30 يناير /وام/ استعرض معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أبرز الدروس والتجارب القيادية التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 40 عاماً في العمل الحكومي، منها 20 عاماً من العمل المباشر مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "القيادة من الميدان" مع منتسبي دفعة 2025 – 2026 من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، التي نظمها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، بهدف إعداد قيادات إماراتية قادرة على إدارة المشاريع الإستراتيجية والتحولية.

وأكد معاليه أن العمل عن قرب مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكسبه رؤى قيادية عميقة، أبرزها الانضباط والاستمرارية، والقيادة ببساطة ووضوح، وبناء المؤسسات لا الأفراد، وتمكين الفرق وصناعة القادة الجدد، والقيادة تحت الضغط، والالتزام بالقيم الإماراتية.

وسلط الضوء على قيادة سموه لمشاريع إستراتيجية غيّرت مشهد البنية التحتية في دبي، من بينها مترو دبي، وترام دبي، والجسر العائم، والقناة المائية، مشيراً إلى أن التوجيهات المباشرة والمتابعة الميدانية الدقيقة كانت العامل الحاسم في تجاوز التحديات وإنجاز المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتطرق معالي مطر الطاير إلى تجربة تأسيس هيئة الطرق والمواصلات، موضحاً أن وضوح الرؤية وسرعة اتخاذ القرار أسهما في إنجاز دراسة إنشاء الهيئة خلال شهر واحد فقط، وإصدار قرار تأسيسها في عام 2005، لتصبح نموذجاً مؤسسياً متكاملاً في إدارة قطاع النقل.

وأشار إلى أهمية المتابعة الميدانية وأداة "المتسوق السري" في تعزيز الانضباط وتحسين جودة الخدمات، مؤكداً أن القيادة الفعالة تقوم على الحضور في الميدان، وبث الطاقة الإيجابية، وتحفيز التنافس، والاهتمام بالابتكار، وتمكين وتقدير جهود الموظفين.

ولفت إلى أن قانون تأسيس هيئة الطرق والمواصلات في 2005 تضمن مواد تمكن الهيئة من إنشاء شركات؛ إذ أسست وبعد أقل من عشرين عاماً 4 شركات "سالك، وباركن، وتاكسي دبـي، ومدى ميديا" تتجاوز قيمتها السوقية 80 مليـار درهم، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أسهمت في إنجاز مشاريع إستراتيجية بسرعة وكفاءة عاليتين، من بينها الجسر العائم ومشروع القناة المائية وجسر إنفينتي.

وأكد معالي مطر الطاير، أن هيئة الطرق والمواصلات تحول كل نجاح إلى "منهجية عمل"، وكل خطأ إلى "درس مستفاد" يُعمم في المنظومة المؤسسية، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة المشـاريع التي نفذتها الهيئة علـى مدى 20 عاماً تتجاوز 175 مليـار درهم.

وأطلق معاليه في ختام الجلسة، تحدياً لمنتسبي البرنامج لتقديم مشاريع مبتكرة في قطاع النقل والمواصلات ضمن محاور الرفاهية، والصحة، والتعليم، والضيافة، والابتكار، على أن يتم تكريم المشروع الفائز خلال القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) 2026.