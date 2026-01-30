غداً.. انطلاق منافسات بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو بأبوظبي

أبوظبي في 30 يناير/وام/ تنطلق غداً في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، بمشاركة واسعة من لاعبات أندية وأكاديميات الدولة، باعتبارها إحدى أبرز المحطات السنوية المخصصة لرياضة الجوجيتسو النسائية ضمن أجندة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

تقام نزالات البطولة وفق برنامج يمتد يومين، يبدأ بمنافسات المراحل السنية تحت 12 و14 و16 عاماً، ويُستكمل في اليوم التالي بمواجهات فئتي تحت 18 عاماً والكبار، تعقبها مراسم التتويج.

وتكتسب البطولة خصوصيتها من الأجواء التي تجمع بين التحدي الرياضي ومشاركة الأسر في لحظات الدعم والتشجيع، في تجسيد عملي لدور الرياضة في تعزيز الروابط المجتمعية، انسجاماً مع «عام الأسرة».

وقال عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو:" تُعد كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو من المحطات الرئيسية التي تعكس بوضوح النمو المستدام لرياضة الجوجيتسو النسائية في الدولة، سواء على مستوى اتساع قاعدة المشاركة أو ارتفاع المستوى الفني أو الحضور المجتمعي اللافت وهي تتجاوز إطار المنافسات لتقدم نموذجاً لبيئة رياضية داعمة تعزز تمكين اللاعبات وتواكب تطورهن المستمر."

وأضاف :" مع كل نسخة نشهد تطوراً لافتاً في أداء اللاعبات من مختلف الفئات السنية، وهو ما يعكس جودة البرامج التدريبية في الأندية والأكاديميات، ويؤكد أن هذه البطولة أصبحت محطة مهمة لاكتشاف المواهب وصقلها، وبناء قاعدة صلبة من اللاعبات القادرات على تمثيل الدولة في الاستحقاقات المقبلة".

بدورها قالت ندى النعيمي، والدة اللاعبتين زمزم وغلا الحمادي:" تحمل بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو قيمة معنوية كبيرة لنا كأمهات، لأنها ترتبط باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية القدوة والمثل الأسمى لكل أم في دعم بناتها وتمكينهن هذا الاسم يمنح البطولة بُعداً يتجاوز الجانب الرياضي ويعكس رسالة الأسرة في صناعة النجاح".

وأضافت :"نحن نعيش تفاصيل رحلة بناتنا الرياضية يومياً، وندرك حجم الجهد الذي يبذلنه للوصول إلى أرفع المستويات.. دور الأم يظل أساسياً في منح اللاعبات الثقة والدافع للاستمرار وتحقيق الإنجازات وهذه البطولة تجمع الأسر حول بناتها في لحظات نفخر بها جميعاً".

وقالت حنين الخوري، لاعبة نادي بني ياس لفئة تحت 18 عاماً إن بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو محطة مهمة لكل لاعبة، لأنها تمنحنا فرصة إبراز تطورنا الفني في مسابقة تحمل قيمة معنوية كبيرة.. الاستعدادات لهذه المشاركة كانت مكثفة، ونسعى دائماً لتقديم أفضل ما لدينا على البساط.. لا شك أن دعم الأسرة، خصوصاً الوالدين، كان له الدور الأكبر في مسيرتي الرياضية، فهو ما يمنحني الثقة والدافع للاستمرار والتطور.. وجودهم في المدرجات وتشجيعهم المستمر يجعلنا ننافس بروح أكبر، ويجعل للإنجاز طعماً مختلفاً".

تأتي هذه النسخة وسط استعدادات كبيرة من الأندية والأكاديميات التي عملت خلال الفترة الماضية على تجهيز لاعباتها بأفضل صورة لخوض المنافسات ومع تتويج بني ياس بطلاً العام الماضي، وحلول الجزيرة وصيفاً والعين ثالثاً، تتجه الأنظار إلى منافسة قوية بين الفرق الساعية لإعادة ترتيب المشهد على منصة التتويج هذا العام.