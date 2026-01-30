غرف دبي تبحث تعزيز فرص التجارة والاستثمار مع أونتاريو الكندية

دبي في 30 يناير /وام/ استضافت غرف دبي في مقرها وفداً كنديا رفيع المستوى برئاسة معالي تريفور جونز، وزير الزراعة في مقاطعة أونتاريو.

وبحث الجانبان خلال اجتماع حضره معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مديرها العام سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجموعة من القطاعات في مقدمتها التكنولوجيا الغذائية والزراعية، إلى جانب تنمية حركة الاستيراد والتصدير بين دبي ومقاطعة أونتاريو والدعم الذي تقدمه غرف دبي للشركات الكندية لتنمية وتوسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من دبي.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري: " نحرص على المساهمة الفاعلة بتطوير علاقات اقتصادية قائمة على الشراكة الفاعلة والاستثمار طويل الأمد بين دبي ومختلف دول العالم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة دبي محورا عالميا رئيسيا للتجارة والأعمال، ونواصل العمل على توسيع شبكة شركائنا الدوليين، واستكشاف فرص استراتيجية تعزز من تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري".

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين دبي وكندا تشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على القيم المشتركة والرؤى المتقاربة نحو اقتصاد متنوع ومستدام، ونحن حريصون على تطوير هذا التعاون ليشمل قطاعات جديدة ومجالات مبتكرة تخدم المصالح المتبادلة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقع الاستراتيجي لدبي باعتبارها مركزاً عالمياً للأمن الغذائي وإدارة سلاسل التوريد على المستوى العالمي، فضلاً عن تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة والتي تشكل بوابة مثالية للاستفادة من آفاق النمو الواعدة والمتنوعة بالنسبة للشركات الكندية بشكل عام وشركات مقاطعة أونتاريو بشكل خاص، إضافة إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الكندية إلى دبي في قطاعات معالجة الأغذية والخدمات اللوجستية.

يذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وكندا بلغت 10.2 مليار درهم في العام 2024، ومع انضمام 1042 شركة كندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2025، بلغ إجمالي عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة 4673 شركة بنهاية العام الماضي، الأمر الذي يعكس الجاذبية المتنامية لدبي لدى الشركات والمستثمرين الكنديين، باعتبارها قاعدة استراتيجية ومثالية للتوسع الإقليمي والعالمي.

كانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت العام الماضي مكتباً تمثيلاً لها بمدينة تورونتو، عاصمة مقاطعة أونتاريو، وذلك بهدف دعم الشركات في كل من دبي وكندا، إضافة إلى الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال.