ملتقى عربي يدعو إلى اعتماد "إعلان الشارقة" خارطة طريق للتحول المؤسسي الذكي

الشارقة في 30 يناير / وام / اختتمت يوم أمس أعمال الدورة الخامسة من الملتقى العربي تحت عنوان "التطوير المؤسسي الفاعل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: الابتكار الرقمي وإدارة التغيير" الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع دائرة المالية المركزية لحكومة الشارقة في فندق بولمان بالشارقة.

وأوصى الملتقى في ختام أعماله باعتماد وثيقة مرجعية بعنوان «إعلان الشارقة للتطوير المؤسسي الذكي» كإطار عربي موحد يربط بين الابتكار الرقمي وإدارة التغيير وإطلاق خارطة طريق عربية للتحول المؤسسي الذكي تحدد مراحل التحول ومتطلباته ونماذج الحوكمة ومؤشرات الأداء.

وطالب بتبني نهج إعادة تصميم الخدمات قبل رقمنتها استناداً إلى رحلة المستفيد وهندسة العمليات واعتماد إطار عربي موحد لقياس النضج المؤسسي والمرونة المؤسسية وإقرار أطر حوكمة رقمية شاملة تغطي إدارة البيانات والشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية وصياغة ميثاق مهني عربي للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.

وأوصى أيضا بإدماج إدارة المخاطر ليكون مسارا إلزاميا في مبادرات التحول الرقمي وإعداد دليل عملي عربي لإدارة التغيير يعالج مقاومة التغيير ويبني ثقافة مؤسسية مرنة وتأسيس مكاتب لإدارة التحول داخل المؤسسات وتبني نموذج الحكومة المرنة والرشاقة المؤسسية وتهيئة بيئات محفزة للابتكار عبر فرق متعددة التخصصات ومختبرات ابتكار وتعزيز الاستثمار في تطوير القيادات التحويلية وإنشاء منصة عربية لتبادل المعرفة ودراسات الحالة وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي والتدرج في التحول مراعاةً لتفاوت جاهزية الدول والمؤسسات العربية.

شهد الملتقى حضوراً لافتاً تجاوز 50 مشاركاً من 12 دولة عربية بحضور صُنّاع قرار وقيادات حكومية وخبراء في التطوير المؤسسي والابتكار الرقمي وإدارة التغيير إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وجامعات ومراكز بحوث.

وأكد سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمة ألقاها نيابةً عنه الدكتور حسن دياب رئيس مجموعة الإدارة الاستراتيجية والجودة بالمنظمة أن التحول الرقمي أصبح مساراً استراتيجياً يعيد تشكيل نماذج الخدمات والقيمة المؤسسية مشدداً على أن التطوير المؤسسي يتجاوز مجرد الرقمنة ليشمل بناء قدرات التعلم المستمر والتكيف والابتكار.

واقترح التركيز على إعادة تصميم الخدمات انطلاقاً من منظور المستفيد وتطوير حوكمة الابتكار الرقمي وتعزيز القيادة التحويلية المستدامة والاستثمار في المهارات الرقمية وتوسيع الشراكات الذكية بين القطاعات المختلفة.

من جانبه قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة في كلمة ألقتها نيابةً عنه أروى العويس مدير السياسات المالية بالدائرة إن الملتقى يمثل منصة عربية متميزة لتبادل الرؤى حول التطوير المؤسسي مشيرةً إلى أن إمارة الشارقة تتبنى نهجاً متقدماً يقوم على التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وناقش المشاركون في الملتقى عبر أربع جلسات محاور رئيسية شملت الابتكار الرقمي رافعة أساسية لزيادة كفاءة الأداء المؤسسي ودعم أهداف التنمية المستدامة وإدارة التغيير كمدخل استراتيجي حاسم لضمان نجاح مبادرات التحول والحوكمة الرقمية وإدارة المخاطر في بيئات التحول المتسارع وتطوير القدرات البشرية وتعزيز القيادة التحويلية في عصر الرقمنة إضافةً إلى استعراض نماذج وتجارب عربية ودولية رائدة في التطوير المؤسسي والتحول الذكي.

وأكد الملتقى أن الابتكار الرقمي لم يعد خياراً تقنياً بل أصبح مدخلاً استراتيجياً لإعادة تصميم نماذج العمل المؤسسي وأن إدارة التغيير تمثل العنصر الحاسم في نجاح أو تعثر هذه المبادرات مشدداً على ضرورة الانتقال من المبادرات الجزئية إلى منظومات تطوير مؤسسي متكاملة قابلة للقياس والتقييم والمتابعة المستمرة مع وضع العنصر البشري والقيادة التحويلية في صميم عملية التحول المستدام.

وفي اليوم الثالث والأخير من الملتقى زارت الوفود المشاركة مقر دائرة المالية المركزية بالشارقة وكان في استقبالهم ناصر كشواني مدير مركز التدريب بالدائرة وهدى إلياسي مديرة النظام المالي بالدائرة وجرى إطلاعها عبر ورشة عمل على تجربة الشارقة المتميزة في التطوير وتحقيق الأهداف ودور مركز التدريب المالي في تمكين الموظفين باعتباره جزءاً محورياً من عملية التغيير إضافةً إلى الجوائز التي تديرها الدائرة المالية ومنها جائزة الشارقة للمالية العامة وجائزة الأداء المالي المحلي.

وأكد المشاركون أهمية استمرار عقد هذا الملتقى ليكون منصةً عربيةً رائدة للحوار وتبادل الخبرات في مجالات التطوير المؤسسي والابتكار الرقمي وإدارة التغيير.