17 في المائة نموا بعضوية الكويتيين في غرفة عجمان العام الماضي

عجمان في 30 يناير / وام / كشفت غرفة عجمان عن نمو عدد أعضائها من الجنسية الكويتية بنسبة 17% خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2024، فيما وصل عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الكويت أكثر من 2000 شهادة منشأ بقيمة تزيد عن 217 مليون درهم خلال العام السابق.

وأشاد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تعد نموذجاً في عمق الروابط التاريخية والوحدة والتعاون والتكامل في المجالات كافة.

وقال إن الاحتفاء بما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية وإخوة ومواقف مشرفة يعكس عمق التلاحم بين قيادتي وشعبي الإمارات والكويت ويجسد الاحتفاء والمحبة والتقدير والاحترام التي يكنها شعب الإمارات لدولة الكويت قيادة وشعباً.

من جانبه قال سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والكويت تتجاوز الأطر الرسمية وتعكس عمق العلاقات ومدى التعاون والتكامل، ليشكل الاحتفاء محطة مضيئة في مسار العلاقات الأخوية واستكمال مسيرة التعاون وتحقيق الإنجازات المشتركة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويعزز منظومة العمل الخليجي المشترك.