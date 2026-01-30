مجلس الأعمال الأمريكي - الإماراتي يحتفي بسباق زايد الخيري

ميامي في 30 يناير/ وام/ نظم مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي أمس بدعم من غرفة ميامي الكبرى للتجارة حفل استقبال بمناسبة إقامة فعالية سباق زايد الخيري 2026 في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية غدا.

جرى خلال الفعالية استعراض سبل تمكين الشركات الأمريكية العاملة في جنوب فلوريدا من تعميق شراكاتها التجارية مع دولة الإمارات وتفاصيل النسخة الحالية من سباق زايد الخيري وأهميته، إلى جانب إبراز أهمية صحة الكلى والتعاون القائم بين مؤسسات من الإمارات والولايات المتحدة، لدعم أنماط الحياة الصحية وتعزيز البحث الطبي.

تطرق المشاركون إلى دلالات الشراكة بين دولة الإمارات ومدينة ميامي وولاية فلوريدا لاستضافة هذا السباق وتنميته وتوسيع نطاقه وذلك من خلال الاستفادة من افتتاح قنصلية دولة الإمارات في مدينة ميامي.

شارك في الحفل الذي حضره عدد من مسؤولي الجانبين، أحمد الكعبي، عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري.

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق سباق زايد الخيري في مدينة نيويورك عام 2005 تكريمًا للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه قبل أن تدشن نسخته الأولى في مدينة ميامي عام 2025 .. نجح في جمع ما يقرب من 100 ألف مشارك للتوعية بأمراض الكلى.