تحت شعار"إخوة للأبد".. متحف العين يستعرض المحطات التاريخية للعلاقات الإماراتية الكويتية

العين في30 يناير/وام/استضاف متحف العين مساء أمس فعالية ثقافية بعنوان "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد"، احتفاء بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وتسليطاً للضوء على إرثهما الثقافي المشترك.

تضمنت الفعالية محاضرة للدكتورة خولة المري، رئيس قسم التعليم والمشاركات المجتمعية في متحف العين، استعرضت خلالها مسار العلاقات الثنائية منذ مرحلة ما قبل قيام الاتحاد وحتى وقتنا المعاصر.

ركزت الفعالية على مجالات التعاون في التعليم والثقافة وكيف أسهم في تشكيل المعرفة والتقاليد والممارسات الإبداعية التي صاغت الهوية المشتركة للشعبين عبر العقود.

و أوضح عمر سالم الكعبي، مدير متحف العين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات"وام" أن الفعالية استحضرت محطات تاريخية نادرة، منها توثيق زيارة المغفور له الشيخ سعد العبد الله الصباح لمتحف العين في ديسمبر عام 1978، والمدونة في سجل الزوار التاريخي.

وأشار إلى أن متحف العين، الذي تأسس عام 1969، يحرص دائما على إبراز هذه الجوانب التي تؤكد أن المصير المشترك هو المحرك الأساسي للعلاقات الثقافية بين البلدين.

ونوه إلى أن الفعالية شهدت عروضاً حية لفن "النهمة"، الفن البحري التقليدي الأصيل المشترك بين الإمارات والكويت، والذي يعكس وحدة التراث البحري الخليجي إلى جانب ورش عمل تعليمية للأطفال تهدف إلى غرس قيم الأخوة والتراث في نفوس الأجيال الناشئة.

وأعلن في ختام الفعالية عن مبادرات ترحيبية خاصة بالأشقاء الكويتيين، شملت تقديم خصومات حصرية لزوار المتحف، وتنسيق استقبالات خاصة للقادمين عبر مطار العين الدولي، في خطوة تعكس المشاعر و المودة تجاه دولة الكويت الشقيقة.