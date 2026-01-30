مستشفى الفجيرة ينظم فعالية "مسار جودة الحياة"

الفجيرة في 30 يناير/وام/ نظم مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلاً بمجلس شباب المؤسسة فعالية "مسار جودة الحياة" ضمن مهرجان أجواء قدفع وذلك بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأنماط الحياة الصحية وترسيخ دور الأسرة بوصفها حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

يأتي تنظيم الفعالية في إطار احتفالات دولة الإمارات بعام الأسرة وانسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ جودة الحياة وتعزيز الصحة الشاملة،

وأكد الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي تجسيداً لالتزام المستشفى بدعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر المستدام وتعزيز مفاهيم الوقاية والصحة الشاملة، بما يواكب مستهدفات الدولة في عام الأسرة، ويعزز من دور القطاع الصحي في تمكين الأسرة وبناء بيئة داعمة للصحة الجسدية والنفسية.

وأوضحت نوف الأميري، رئيسة مجلس شباب مستشفى الفجيرة، أن مجلس الشباب حرص على تصميم وتنفيذ تجربة مجتمعية تفاعلية، راعت احتياجات مختلف الفئات العمرية، وقدمت محتوى توعوياً مبسطاً وقريباً من الأسرة، يسهم في ترسيخ الوعي بأهمية تحقيق التوازن الصحي، وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية، بما ينعكس على جودة حياة الفرد والأسرة والمجتمع.

وشملت فعالية "مسار جودة الحياة" أربع محطات توعوية ركزت على تعزيز القيم الإيجابية والامتنان ودعم الترابط الأسري، وسلطت الضوء على أهمية الحركة والنشاط البدني كجزء من أسلوب الحياة الصحي لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب تقديم رسائل توعوية مبسطة حول التغذية الصحية وبناء العادات السليمة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية وضرورة إتاحة مساحة آمنة للتعبير عن المشاعر، باعتبارها عنصراً محورياً في جودة الحياة الأسرية.